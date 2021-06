Sparkassen Stars Bochum binden den nächsten Leistungsträger

Bochum. Die VfL Sparkassen Stars Bochum stellen ihr Team für die ProA auf. Nach Geske und Servera verlängerte nun ein weiterer Leistungsträger.

Die VfL Sparkassen Stars Bochum verkünden ihre Personalentscheidungen weiter in Häppchen. Nach dem der Aufsteiger zur zweiten Basketball-Bundesliga ProA zuletzt die Verträge mit Trainer Felix Banobre sowie den Spielern Niklas Geske und Miki Servera verlängert hatten, vermeldet der Verein nun die nächste Vertragsverlängerung.

Auch Center Kilian Dietz (30) hat seinen Vertrag bei den Bochumern um zwei weitere Jahre verlängert. Er war vor der vergangenen Saison von den Römerstrom Gladiators Trier aus der ProA nach Bochum gewechselt.

Dietz bekommt eine neue Rückennummer

Zwölf Jahre hatte Dietz in Trier gespielt. Bei den Bochumern spielte er sofort eine tragende Rolle im Team von Felix Banobre. In der Aufstiegssaison kam der 2,02 Meter große Center auf durchschnittlich 5,8 Punkte und 4,5 Rebounds. Eine Änderung aber wird es bei Dietz beim VfL aber geben. In der vergangenen Saison hatte er die Rückennummer 24, wunschgemäß wird er in der kommenden Saison mit der Nummer 8 auflaufen.

„Ich bin sehr glücklich, dass Kilian bei uns bleibt“, sagte Banobre. „Er ist das Herz des Teams und somit ein Spieler, welchen jedes Team benötigt. Sein Arbeitswille und seine positive Einstellung geben dem Team einen enormen Push. Er ist ein intelligenter Spieler und erfüllt die Anforderungen, die unser Team benötigt, in seiner Rolle perfekt.“

Auch VfL-Geschäftsführer Tobias Steinert freut sich über die Vertragsverlängerung. „Er ist ein echter Warrior auf dem Court und hat uns mit seinem unbändigen Willen oft in der letzten Saison in engen Partien geholfen. Er kennt die ProA aus seiner Zeit in Trier bestens und deshalb bin ich froh, dass wir einen solchen Veteranen auch für die kommenden zwei Jahre an uns binden konnten.“

Immer auf dem Laufenden bleiben: Hier kostenlos für den VfL-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum