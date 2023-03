Sparkassen Stars Bochum behalten die Play-offs im Blick

Bochum. Die Sparkassen Stars Bochum behalten die Play-offs in der 2. Liga ProA im Blick. In Bremerhaven übernahmen sie im dritten Viertel die Führung.

Die VfL Sparkassen Stars Bochum verlieren die Teilnahme an den Play-offs in der 2. Basketball-Bundesliga ProA nicht aus den Augen. Nach der Niederlage vom Freitag gegen die Dresden Titans, waren sie im zweiten Spiel des Doppelspieltages bei den Eisbären Bremerhaven gefordert. Erneut überzeugten sie, gewannen mit 94:86 (39:45). Bis zu Platz acht dem ersten Play-off-Platz, auf dem Bremerhaven liegt, sind es weiterhin nur zwei Punkte.

Das große Plus der Bochumer zu diesem Zeitpunkt der Saison bleibt die Kader-Breite. Trainer Felix Banobre hat elf fitte Profis zur Verfügung. Das macht es ihm möglich, auf hohem Niveau zu wechseln. Gegen Bremerhaven waren – bei den Punkten – nur Lars Kamp und Kilian Dietz kein Faktor. Alle anderen Akteure trafen gut, erlaubten es Bremerhaven nicht, sie einfach werfen zu lassen.

Sparkassen Stars Bochum übernehmen im dritten Viertel die Führung

Mitte des dritten Viertels übernahmen die Bochumer die Führung. Im vierten Viertel bauten sie sie zeitweise auf mehr als zehn Punkte aus. Die Bremerhavener aber haben auch einiges an Qualität im Team. Schließlich liegen sie in dieser Saison die meiste Zeit über dem Strich, also auf einem Platz, der nach Ende der regulären Saison zur Teilnahme an den Zusatzspielen berechtigen würde.

cht Punkte betrug der Bochumer Vorsprung knapp zwei Minuten vor dem Ende, nur noch drei Punkte Differenz waren es zwölf Sekunden vor der Schlusssirene. Bremerhaven versuchte mit schnellen Fouls das Spiel noch zu drehen. TJ Crockett aber behielt die Nerven.

Er traf doppelt von der Freiwurflinie, erzielte dann noch drei weitere Punkte. Damit sicherte er Bochum auch den direkten Vergleich gegen Bremerhaven. Das kann noch wichtig werden.

Viertel: 23:15, 22.24, 19:32, 22:23

Bochum: Sams (3 Punkte/davon 1 Dreier), Geske (13/2), Kamp, Dietz (1), Grof (4), Andre (13/4), Crockett (16), Bradley (10/2), Garrison (6), Alte (18)

