Sparkassen Stars Bochum: Amerikaner komplettiert den Kader

Bereits am Montag starteten die VfL Sparkassen Stars Bochum, Aufsteiger in die 2. Basketball-Bundesliga ProA, unter Trainer Felix Banobre in die Vorbereitung auf die neue Saison. Eigentlich sollte der Kader bis dahin komplett sein – doch ganz bewusst hielten sich die Bochumer Verantwortlichen eine Position noch offen. Der letzte Neue, ein Importspieler für die großen Positionen, sollte ganz genau passen, das „perfekte Match“ sein, wie Banobre sagt. Jetzt aber ist er da.

AJ Cheeseman heißt der Mann, der bereits in Bochum ist und in der kommenden Saison vor allem unter den Körben zu finden sein wird. Seine Position: Forward. Sein Steckbrief: 2,02 Meter groß, etwas mehr als 100 Kilogramm schwer, 23 Jahre alt, geboren in Duluth, Georgia (USA), ausgebildet an der University of Maryland. Zuletzt eine Saison CAB Madeira in der ersten portugiesischen Liga aktiv – und jetzt ein Bochumer Sparkassen-Star.

Sparkassen Stars Bochum mochten Cheeseman direkt

„Das Signing unseres Power Forwards hat ein wenig gedauert, weil wir das perfekte Match für unser Team finden wollten“, erklärt Banobre. „Als AJ auf unseren Plan kam, mochten wir sofort wie er in der vergangenen Saison in Madeira gespielt hat. Je mehr wir uns mit ihm beschäftigt haben, umso mehr Punkte passten in die Anforderung des Teams.“

Die Anforderung, das heißt: Präsenz unterm Korb für die Bochumer zeigen, also Rebounds holen und am Brett punkten. Dass er das kann, zeigen seine Zahlen: Am College war er mit 10,3 Punkten und 5,3 Rebounds pro Spiel Topscorer und Toprebounder seines Teams, wurde im NBA-Draft 2020 allerdings nicht ausgewählt. Er ging nach Portugal, wo er fast die selben Zahlen auflegte: 10,9 Punkte und 4,3 Rebounds, damit half er seinem Team sogar in die Playoffs.

„Ich denke, dass wir mit AJ auch unseren Frontcourt nun sehr ausgeglichen besetzt haben und die Rollenverteilung sehr gut passt“, sagt Geschäftsführer Tobias Steinert über die Neuverpflichtung – als Power Forward bildet Cheeseman den Gegenpart zu Johannes Joos.

Steinert ist froh, dass Cheeseman da und das Team komplett ist: „AJ war das letzte Puzzlestück, das wir für unseren Kader gesucht haben. Ich denke, dass er spielerisch und menschlich sehr gut in unser Team passt. Nun ist die Mannschaft komplett und das Team kann zusammenwachsen.“ In sieben Wochen ist Science City Jena zum ersten Bochumer Pro-A-Spiel zu Gast in der Rundsporthalle.

Der Kader der Sparkassen Stars Bochum 2021/22 im Überblick:

