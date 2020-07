Sparkassen Stars Bochum: Akteur für Nationalteam nominiert

Bochum. Die VfL Sparkassen Stars Bochum haben wieder einen Nationalspieler. Niklas Geske wurde in den DBB-3x3-Kader berufen.

Immer mehr kehrt auch der Basketball zurück auf das Spielfeld. Das gilt dieser Tage besonders für die noch relativ junge Disziplin 3×3. Ab der kommenden Woche werden erste Lehrgänge und Turniere durchgeführt, fünf DBB-3×3-Kader sind daran beteiligt. Für den Kader der Herren wurde ein Akteur der VfL Sparkassen Stars Bochum nominiert. Das meldet der Deutsche Basketballbund.

Die 3×3-Damen, die 3×3-Herren, die 3×3-U23-Teams weiblich und männlich und die 3×3-U18-Mädchen trainieren am 30./31. Juli auf dem neu installierten 3×3-Court in Hannover. Am 1./2. August stehen die 3×3-Turniere in Bielefeld und Lich – jeweils weiblich und männlich im Wechsel – auf dem Programm stehen.

Vorbereitung auf der Europe-Cup

Für die U18-Mädchen ist diese Maßnahme ein weiterer Teil der Vorbereitung auf den World-Cup in Debrecen, Ungarn. Für die anderen Kader beginnt das Try-out beziehungsweise die Vorbereitung auf den FIBA 3×3 Europe-Cup vom 24. – 26. September in Antwerpen, Belgien.

DBB-3×3-Disziplinchef Matthias Weber und Bundestrainer Robert Birkenhagen haben für den Herren- und U23-Kader folgende Spieler eingeladen: Nick Boakye (ASC 1846 Göttingen), Gabriel De Oliveira Neto (Telekom Baskets Bonn/Dragons Rhöndorf), Vincent Friederici (Eisbären Bremerhaven/BSG Bremerhaven), Niklas Geske (VfL Sparkassen Stars Bochum) , Marvin Heckel (Brose Bamberg/Baunach Young Pikes), Luca Finn Kahl (Bayer Giants Leverkusen), Albert Kuppe (MLP Academics Heidelberg), Nicolas Lagermann (ROTH Energie BBA GIESSEN 46ers/MTV Kronberg), Jannik Lodders (Phoenix Hagen), Robin Lodders (Science City Jena), Samuel Mpacko (MTB Baskets Hannover), Moses Pölking (Eisbären Bremerhaven), Osaro Jürgen Rich Igbineweka (Hamburg Towers/SC Rist Wedel), Marian Schick (Bayer Giants Leverkusen), Sebastian Schmitt (MLP Academics Heidelberg), Kevin Yebo (Hamburg Towers).