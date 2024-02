Sparkassen-Cup 2024: Bilder vom packenden C-Jugend-Turnier

Stadtmeisterschaft der C-Junioren: viele Bilder

SpVgg Gerthe 1911 (in Blau) spielte am 10. Februar 2024 gegen Eintracht Grumme (in Grün) bei der Jugendfußball-Stadtmeisterschaft der C-Junioren im Sportzentrum Westenfeld in Bochum-Wattenscheid. Reopening mit DJ Moguai.

Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services