Soll Wattenscheid 09 auf die Regionalliga verzichten? – Pro & Contra

Wattenscheid. Der 1. FC Düren darf wohl nicht in der Regionalliga spielen – die SG Wattenscheid 09 würde nachrücken. Aber wäre das klug? Zwei Meinungen.

Er könne sich nicht vorstellen, dass die SG Wattenscheid 09 noch einen Platz in der Regionalliga bekäme, sagte SGW-Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo noch Dienstagmittag, als erste Berichte aufkamen, dass der 1. FC Düren keine Lizenz bekommen würde – und Wattenscheid damit trotz sportlichen Abstiegs in der Liga bleiben kann. 24 Stunden später sieht es ganz anders aus: Düren kann zwar noch Einspruch einlegen, die Chancen auf Erfolg wirken von außen aber nicht so groß.

Doch: Sollte die SG Wattenscheid 09 die Chance überhaupt wahrnehmen, erneut in der vierten Liga zu starten, nachdem der Verein sich im Jahr 2023 bislang wenn überhaupt ansatzweise regionalligatauglich zeigte? Oder sollte 09 lieber trotzdem in der Oberliga an den Start gehen? Wir diskutieren.

Wattenscheid 09 muss diese Chance nutzen (Philipp Ziser)

Torjubel mit Dennis Lerche beim 3:0 über Fortuna Düsseldorf – eigentlich das Abschiedsspiel der SG Wattenscheid 09 aus der Regionalliga. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services