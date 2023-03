Basketball - 2. Liga ProA So wollen die Sparkassen Stars Bochum auf Playoff-Kurs gehen

Bochum. Die Sparkassen Stars Bochum sind ihrem Ziel näher gekommen. Nun soll mit einem Sieg gegen Dresden der Kurs endgültig auf die Playoffs gehen.

Die Länderspielpause hat den Basketballern der VfL Sparkassen Stars Bochum gut getan. Mit frischen Kräften und einem voraussichtlich kompletten Kader geht es am Freitag um 19.30 Uhr zum Auftakt des Doppelspieltagswochenendes mit dem Heimspiel gegen die Dresden Titans weiter mit dem Ligabetrieb in der 2. Bundesliga ProA. Auch Niklas Geske und Garrett Sams, die zuletzt krank fehlten, können am 24. Spieltag gegen den letztjährigen ProB-Meister mitwirken.

Dresden ist das Überraschungsteam der bisherigen Saison. Nach fünf Jahren in der ProB steht hat das Team nach dem Aufstieg mit 13 Siegen und zehn Niederlagen auf dem sechsten Tabellenrang. Das Team ist auf Play-off-Kurs. Auf Playoff-Kurs wollen die Sparkassen Stars auch endgültig. Mit einem Sieg gegen Dresden würden sie endgültig ins Playoff-Rennen eingreifen.

An das Hinspiel haben die Sparkassen Stars gute Erinnerungen. Nach einem zwischenzeitlichen 16-Punkte-Rückstand gewannen sie mit 94:85 und feierten den ersten Saisonsieg ein.

Geske und Sams kehren in den Kader der Sparkassen Stars Bochum zurück

Im Vergleich zum Hinspiel hat sich der Dresdener Kader auf einer Position verändert. Center Aaron Menzies verließ im November das Team, dafür unterschrieb Jabari Narcis aus Trinidad und Tobago ein Vertrag in Dresden.

Topscorer ist Daniel Kirchner, der pro Spiel 13,8 Punkte im Schnitt erzielt und fünf Assists beisteuert. Aufpassen müssen die Sparkassen Stars auch auf Lucien Schmikale, der im Schnitt 12,6 Punkte pro Partie macht, und Tanner Graham, der eine Dreierquote von 43,3 Prozent hat. Routinier Chase Adams liefert 9,4 Punkte pro Spiel, Grant Teichmann 9,1 Punkte.

Geske und Sams kehren ins Team von Trainer Felix Banobre zurück, dafür steht der Einsatz von Lars Kamp auf der Kippe. Er hat sich im Training an der Nase verletzt. Ob er spielt, entscheidet sich kurzfristig. entschieden werden.

„Dresden ist ein Playoff-Team“, sagte Banobre. „Ich bin nicht überrascht, dass sie so weit oben stehen in der Tabelle. Es geht nicht darum, ob man neu in der Liga ist, sondern die Regularität und der Stil sind entscheidender.“

Für ihn bringt das Spiel das Wiedersehen mit einem langjährigen Wegbegleiter: Dresdens Trainer Fabian Strauß. „Es geht für mich gegen einen ehemaligen Spieler, Assistant Coach und vielmehr Freund, das mag ich nicht. Mit Fabo und seinem Assistant Albert Altuna Leal bin ich durch so viele Erfahrungen in der Vergangenheit gemeinsam gegangen. Es ist immer ein wenig nostalgisch. Aber auf dem Court wird es anders sein. Ich freue mich sehr darauf, sie wiederzusehen und dieses Spiel gegen sie zu spielen.“

