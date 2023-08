Fußball - Landesliga So will FC Altenbochum gegen Favorit Vestia Disteln bestehen

Bochum. Für Aufsteiger Altenbochum steht das erste Auswärtsspiel an. Das Team soll ans erste Spiel anknüpfen, sich in einem Punkt aber verbessert zeigen.

Nach dem Punktgewinn zum Auftakt gegen Wanne 11 reist der FC Altenbochum in der Landesliga am Sonntag zum Aufsteigerduell bei Vestia Disteln. Anstoß auf der Sportanlage an der Fritz-Erler-Straße in Herten ist um 15 Uhr.

Trotz der Auftaktniederlage der Gastgeber hat Marcus Ritter, Sportlicher Leiter des FCA, eine hohe Meinung vom Vestia-Team: „Das ist ein richtig, richtig starker Gegner, der für mich zum Favoritenkreis gehört. Nach ihrer Auftaktniederlage werden sie sicherlich noch einmal eine Schüppe drauflegen, dafür müssen wir gewappnet sein.“

Sportchef Ritter fordert eine bessere Einteilung der Kräfte

Dass die Elf von Trainer Axel Sundermann für die Aufgaben in der Landesliga gewappnet ist, stellte sie bereits in der Vorwoche unter Beweis. Eine hohe Laufbereitschaft, eine intensive Zweikampfführung sowie eine konzentrierte Arbeit gegen den Ball waren drei der prägenden Elemente im Altenbochumer Spiel.

Allerdings fordert Ritter eine bessere Einteilung der Kräfte. „In der ersten Hälfte hatten wir etwas überpacet, das hat man in den zweiten 45 Minuten deutlich gespürt. Aber wir müssen wieder an unsere Leistungsgrenze herangehen, dann sind wir gegen Disteln sicherlich nicht chancenlos.“

Bis auf Urlauber Niklas Orlowski und dem weiterhin angeschlagenen Niklas Leser kann Axel Sundermann auf sein stärkstes Aufgebot zurückgreifen.

