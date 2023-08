Fußball - Landesliga So will die DJK TuS Hordel daheim wieder eine Macht werden

Bochum. Das erste Spiel hat Absteiger DJK TuS Hordel verloren. Im Heimspiel gegen Welper kann Trainer Talaga nicht alle wichtigen Spieler einsetzen.

Mit der DJK TuS Hordel und der SG Welper treffen am Sonntag ab 15 Uhr an der Hordeler Heide zwei Teams aufeinander, die ihr Auftaktspiel verloren haben. Dennoch scheinen die Rollen im Vorfeld klar verteilt.

Trotz des personellen Neuaufbaus liegt die Favoritenrolle klar bei den Gastgebern. Und dementsprechend offensiv präsentiert sich Trainer Mirko Talaga vor dem Heimdebüt: „Wir wollen in dieser Saison zuhause eine Macht werden. Die Jungs haben Bock auf den ersten Saisonsieg. Und dies sollen die Zuschauer am Sonntag auf dem Platz auch sehen.“

Diese Spieler fallen beim TuS Hordel noch aus

Mit einem selbstbewussten und dominanten Auftreten will er den wohl defensiv ausgerichteten Gäste begegnen. Allerdings stellt er seine Spieler gleichzeitig auch auf ein eventuelles Geduldsspiel ein. Anders als in Herne dürfe seine Mannschaft dann nicht wieder in Hektik verfallen.

Während mit Yusuf Oguz ein erst in dieser Woche verpflichteter Zugang aus der U19 des VfL Bochum aufgrund eines Muskelfaserrisses noch ausfällt, steht mit Younes Magrouda eine weitere Verpflichtung aus der U19-Mannschaft von RW Oberhausen vor dem Debüt. Justin Hennemann ist aufgrund seiner Ampelkarte gegen Herne Sonntag gesperrt, Torhüter Sven Möllerke fällt aufgrund seiner noch für längere Zeit aus.

