So will Aufsteiger BW Bochum in der Bundesliga bestehen

Bochum. Drei Teams von BW Bochum spielen nun in der Bundesliga. Die Männer haben in der Vorbereitung viel investiert. Zum Start geht es gegen Duisburg.

Die Wasserballer des SV Blau-Weiß Bochum arbeiten bereits seit Jahren daran, wieder in die Bundesliga zurückzukehren. Jetzt ist es endlich so weit, ihr erstes Bundesligaspiel seit 2007 steht an. Mit den Herren hat der SV Blau-Weiß Bochum jetzt drei Wasserballteams in der höchsten Liga. Die Frauen sind bereits seit Jahren in der Bundesliga etabliert, auch die U18 misst sich mit den besten des Landes.

„Der Aufstieg bedeutet einen riesigen Aufwind für die gesamte Abteilung. Wir sind national der einzige Verein, der in allen Bereichen oben mitspielt, das ist ein super Erfolg, den wir uns da erarbeitet haben, da sind wir auch sehr stolz drauf“, sagt Wasserballabteilungsleiter Frank Lerner.

Das übergeordnete Saisonziel der Bochumer ist der Klassenerhalt in der Bundesliga. „Als neues Team in dieser Liga muss es unser Hauptziel sein, auch nächstes Jahr noch Teil dieser Liga zu sein. Das ist nicht leicht zu erreichen, aber auch nicht unmöglich“, sagt Bochums Trainer Evangelos Charachles. Um das Ziel zu erreichen, hat Bochum den Kader umgestellt und das Training auf die neuen Leistungsanforderungen angepasst.

SV BW Bochum startet mit einem großen Kader

Bochum wollte in dieser Saison mit einem großen Kader in die Saison starten, um möglichen Verletzungen vorzubeugen. 25 Spieler durften dem DSV für die Saison gemeldet werden, Bochum hat 24 Spieler gemeldet. Der jüngste Zugang ist Eric Gomez. Der Vierzehnjährige ist bereits seit einem Monat mit im Training, darf aber erst ab seinem 15. Geburtstag im Januar in der Bundesliga starten.

„Wir haben eine gute Mischung aus frischem Wind und Erfahrung in unserer Mannschaft. Wir werden die erfahrenen Spieler brauchen, um Ruhe ins Spiel zu bringen, gerade wenn es am Ende der Saison eng werden sollten“, sagt Lerner. Raul Diakon gilt bereits als Dino im Bochumer Kader. Der 46-Jährige ist der einzige Spieler, der schon 2007 mit Bochum in der Bundesliga gespielt hat.

Lerner: „Raul ist für mich einer der stärksten Center der Liga, sowohl physisch als auch durch seine Erfahrung. Leider soll das wohl seine letzte Saison werden.“ Insbesondere der Abgang von Vitor Pavicic Capucho stellte Bochum vor eine Herausforderung, Lerner: „Wir mussten uns personell an die Liga anpassen, Spieler wie Vitor lassen sich eigentlich nicht ersetzen. Aber ich glaube, wir haben einen sehr guten Kader für den Klassenerhalt zusammengestellt.“

Das Training in der Vorbereitung der Blau-Weißen zielte primär auf die Kondition der Spieler ab. Lerner: „Wir machen definitiv ein anderes Training, das haben die Spieler in der Vorbereitung auch deutlich gemerkt. Sie haben uns auch schon gezeigt, dass sie konditionell top sind, die endgültige Wettkampf härte holt man sich aber erst in der Liga.“

Trainer Evangelos Charachles vom SV Blau-Weiß Bochum. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Seit drei Wochen setzt Trainer Charachles auf die spielerische Vorbereitung, bis zum Saisonstart stand wöchentlich mindestens ein Trainingsspiel gegen einen herausfordernden Gegner wie den BW Poseidon Köln an. Charachles: „Unser Enthusiasmus in der Bundesliga zu spielen gibt uns die extra Motivation und Stärke für die jetzigen Trainingseinheiten.“

In Ihrem ersten Bundesligaspiel treffen die Bochumer direkt auf einen der Favoriten der Liga, den Duisburger SV 1898 (Sa., 28. Oktober, 16 Uhr, Duisburg). „Wir freuen uns sehr, dass wir direkt gegen Duisburg 98, eines der besten Teams der Liga starten. Sie sind Favorit dieses Jahr, die Liga zu gewinnen, wir als Außenseiter werden für das beste Ergebnis kämpfen“, sagt Charachles.

Für den SV BW Bochum ist der Klassenerhalt das Ziel

Neben dem Duisburg SV gelten der SV Bayer Uerdingen 08 und der SVV Plauen für Frank Lerner zu den Favoriten der Liga: „Uerdingen hat in der Pause viel investiert, wir werden in der Saison sehen, wie es bei ihnen am Ende zusammen passt. In Plauen zahlt sich die fantastische Arbeit der letzten Jahre aus, außerdem sind sie wegen der unglaublichen Atmosphäre sehr heimstark.“

Um das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen, ist für Bochum erstmal jeder Punkt wichtig. Falls es in der Saison auf einen Abstiegskampf hinausläuft, werden Bochums größte Konkurrenten wohl der Mitaufsteiger SG Stadtwerke München und der Düsseldorfer SC 98 sein. „Ich glaube, in dieser Liga kann jeder jeden schlagen, inwieweit das auch die Favoriten betrifft, wird sich zeigen. Es wird diese Saison auf jeden Fall sehr eng“, sagt Lerner.

Bis zur Winterpause hat der SV Blau-Weiß Bochum einen sehr eng geplanten Spielplan. „Wir haben in der Bundesliga viel mehr Spiele, fast wöchentlich. Da kommt man, nicht so wie die letzten Jahre, aus dem Rhythmus nicht mehr raus“, sagt Lerner.

Nach dem letzten Ligaspiel der Saison steht für die Bochumer die zweite Runde im DSV-Pokal an. Am 16. Dezember treffen sie auf den Post-SV Nürnberg. Charachles: „Wir wollen im Pokal so weit wie möglich kommen, jetzt fokussieren wir uns aber erst einmal auf die Liga.“

