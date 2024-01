Marcus Feinbier, hier im Duell mit Daniel Kaczor vom VfL Bochum, tritt wieder mit der SG Wattenscheid 09 beim NRW-Traditionsmasters in Mülheim an.

Bochum Wattenscheid 09 und der VfL Bochum treffen beim NRW-Traditionsmasters in Mülheim schon in der Vorrunde aufeinander. Wir zeigen das Turnier live.

VfL Bochum gegen SG Wattenscheid 09 - es ist nur eins der vielen spannenden Duelle, die am Sonntag beim NRW-Traditionsmasters auf dem Spielplan stehen. Der Organisator und ehemalige VfL-Profi Olaf Dreßel holt die Traditionsteams großen Klubs und viele Ikonen des Ruhrgebiets-Fußballs in die Westenergie-Sporthalle in Mülheim, viele Fans folgen. Auch die WAZ ist mit am Ball, wir übertragen alle Spiele am Sonntag ab 12 Uhr im Livestream (alle Infos dazu lesen Sie hier).

„Das NRW-Traditionsmasters hat beim VfL Bochum einen hohen Stellenwert. Ab einer gewissen Zeit im Jahr schwirrt das Turnier auch immer als Begriff durch unsere Büros, wenn Michael „Ata“ Lameck versucht, die besten Spieler zusammenzutrommeln“, sagt Geschäftsführer Ilja Kaenzig; sein Klub ist Stammgast beim Traditionsmasters. Die Vorrundengegner des VfL heißen MSV Duisburg, RW Oberhausen und eben Wattenscheid 09.

SG Wattenscheid 09 kommt mit Oberliga-Trainer Engin Yavuzaslan

Für die SG Wattenscheid 09 steht unter anderem Engin Yavuzaslan, Trainer der Oberliga-Mannschaft auf dem Mülheimer Kunstrasen. Ebenfalls im Kader: Marcus Feinbier, der zu Jahresbeginn 1997 aus Aachen zur SG Wattenscheid kam. Feinbier erinnert sich: „Als ich gekommen bin, lagen wir hinter Rot-Weiß Oberhausen auf dem zweiten Platz. In der Rückrunde haben wir kein Spiel mehr verloren und sind durchmarschiert. Am Ende sind wir mit acht Punkten Vorsprung in die 2. Liga aufgestiegen.“ Zum Wiedersehen mit RWO kommt es im ersten Gruppenspiel um 13.24 Uhr am Sonntag.

Titelverteidiger: Der FC Schalke 04 gewann das Mülheimer Traditionsmasters 2022 - 2024 kommt es zur Neuauflage. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Über das Traditionsmasters sagt Feinbier: „Es macht einfach nur Spaß dort. Das Turnier ist einfach sensationell“, freut er sich. „Die Mannschaften, die hier teilnehmen, spielen zwar nicht allesamt in der Bundesliga. Aber sie haben alle ihre Tradition. Von der Rivalität und der Stimmung her gibt es kein besseres Turnier in Deutschland“, so der Stürmer, der auch für das Traditionsteam von Bayer Leverkusen spielt, wo er als Teenager den UEFA-Pokal gewann.

Ilja Kaenzig: „Der VfL Bochum hat oft gut ausgesehen“

Kaenzig sagt: „Wir sind überzeugt, dass die Pflege von Traditionen für die Menschen von heute sehr wichtig ist. Und es freut uns, wenn irgendwann im Herbst die Diskussionen losgehen, welche Spieler man wohl in diesem Jahr zur Verfügung hat. Dann merkt man: Das ist für die Aktiven im Ruhrpott etwas Besonderes. Und es ist auch für uns als Verein eine tolle Plattform für unsere Traditionsmannschaft.“ Ein Teil der Faszination: „Beim NRW-Traditionsmasters wird nicht nur Fußball gespielt. Es werden Geschichten wieder erzählt und Legenden aufgefrischt, das ist für den Verein VfL Bochum Gold wert.“

Aber natürlich gibt es auch den sportlichen Ehrgeiz, auch das macht das Turnier aus: Die Teams wollen nicht nur Spaß haben, sondern auch gewinnen, rund um die Legenden gehen recht „junge“ Traditionsmannschaften an den Start, zeigen guten Fußball. Kaenzig: „Der VfL Bochum hat beim NRW-Traditionsmasters oft gut ausgesehen. Und das soll auch diesmal der Fall sein. Am Schluss geht es aber vor allem darum, dass die Zuschauer ein Spektakel der Altmeister zu sehen bekommen. Die Show muss dabei stimmen. Und die werden wir liefern, egal, wer am Ende im Team steht.“

Titelverteidiger ist der FC Schalke 04

Titelverteidiger ist der FC Schalke (unter anderem mit Oliver Reck und Heiko Westermann) der im Auftaktspiel auf Rot-Weiss Essen und danach auf den Wuppertaler SV und die Mülheim Allstars trifft. Gegen 18 Uhr steht fest, wer die neue Nummer eins ist.

Den Livestream zum Turnier finden Sie hier: waz.de/tradition2024

Der Kader der SG Wattenscheid Frank Saborowski ist Trainer der Wattenscheider Mannschaft, außerdem im Wattenscheider Team stehen Keeper Rafael Dudek, Thomas Wienroth, Michael Jost, Guido Silberbach, Paul Helfer, Marvin Rathmann, Timo Erdmann, Engin Yavuzaslan, Marcus Feinbuer und Michael Baum.

