Bochum. Neuer Spielstil und neues Personal beim Basketball-Zweitligisten: Conley Garrison verstärkt die Sparkassen Stars – die Erwartungen sind hoch.

Die VfL Sparkassen Stars Bochum haben ihren vierten Neuzugang vorgestellt – nach drei deutschen Spielern ist es der erste US-Import, der in der kommenden Saison für den VfL in der 2. Basketball-Bundesliga ProA aufs Parkett gehen soll: Conley Garrison spielte zuletzt am College für die Furman University in South Carolina. Im Ruhrgebiet in der ProA zu spielen wird die erste Profistation für den 23-jährigen Guard.

Sparkassen-Stars-Trainer Felix Banobre sagt: „Es war eine lange und sorgfältige Suche, aber als Conley auf unserem Zettel auftauchte, hatte ich keine Zweifel, dass er unser Spieler ist, den wir suchen. Er wird dem Team genau das geben, was wir im letzten Jahr oftmals vermisst haben.“

Sparkassen Stars Bochum mit neuer Philosophie und neuem Personal

Hintergrund für diese Aussage ist die Analyse, die Banobre nach der Saison gemeinsam mit seinem Staff und Geschäftsführer Tobias Steinert durchgeführt hatte. Zwar hielten die Bochumer im ersten Jahr als Aufsteiger recht souverän die Klasse, das Spiel des Teams war aber zu oft limitiert: Ausgerichtet auf viele, schnelle Angriffe und Abschlüsse aus der Distanz, stand das Banobre-Team zu oft vor Problemen, wenn die Quote von draußen nicht stimmte.

Im Spiel rund um den Korb konnten die Bochumer schlechte Quoten nicht wettmachen, umso mehr mussten sie ins Risiko gehen. Eine Spirale. Im Zweifel hing zu viel an US-Spielmacher Tony Hicks, der an guten Tagen auch Spiele fast im Alleingang entscheiden konnte. Davon wollen die Stars weg, sowohl in der Philosophie als auch beim Personal gibt es einen Umbruch. Garrison ist dafür eine Schlüsselfigur, auch weil er treffsicherer ist als Hicks, für den er kein 1:1-Ersatz ist – für den Aufbau ist neben Niklas Geske vor allem Jonas Grof vorgesehen, der aus Trier kommt.

Wurf, Ballhandling, Basketball-IQ – Banobre schwärmt von Garrison

Conley Garrison in Aktion im Trikot der Furham Paladins – er verstärkt die VfL Sparkassen Stars Bochum. Foto: Sparkassen Stars Bochum / VfL

„Als wir die Restrukturierung des Teams geplant haben, wussten wir, dass wir einen Spot für einen Spieler mit einem vielfältigen Talent und allen Guard-Fähigkeiten benötigen“, so Banobre über Conley Garrison. „Sein Wurf und sein Ballhandling werden uns zusammen mit seinem Basketball-IQ und seinen außerordentlichen physischen Fähigkeiten ein besseres Spiel in unserem Spielstil geben.“

Insgesamt vier Jahre spielte er für die Drury University in seinem Heimatstaat Missouri, empfahl sich dort mit guten Leistungen und Statistiken für ein Jahr bei den Furman Paladins in der Top-Division der NCAA, der amerikanischen College-Ligen. Der 1,85 Meter große Garrison kam dort pro Spiel auf 9,6 Punkte, 4,1 Rebounds und 2,5 Assists sowie eine Dreierquote von 42,2 Prozent.

Als „Rohdiamant, der schon hell funkelt“, bezeichnet Geschäftsführer Tobias Steinert Garrison: „Wir haben uns die Suche nicht leicht gemacht, das Anforderungsprofil war breit gefächert. Conley spiegelt aber alles wieder, was wir diesem nächstjährigen Team hinzufügen wollten.“

Sparkassen Stars haben Dauerkarten-Verkauf gestartet

Garrison ist der vierte Neue nach Jonas Grof, Tom Alte und Hendrik Drescher. Mit Niklas Geske, Lars Kamp, Kilian Dietz und dem Spanier Miki Servera bleiben vier Spieler aus der vergangenen Saison. Nach Johannes Joos (Karriereende), Björn Rohwer (geht zu Liga-Konkurrent Jena) und Marius Behr wird wohl auch Abdulah Kameric nicht mehr für die Sparkassen Stars spielen. Auf den kleinen Positionen ist das Team komplett. Platz im Bochumer Kader wäre nun noch für zwei oder drei größere Spieler, mindestens einer davon aus Nordamerika, und mehrere Nachwuchsspieler.

Während die Aufmerksamkeit aktuell noch auf dem Personal der Zweitligisten liegt, rückt die Spielzeit näher. In weniger als drei Monaten geht es wieder los, kommende Woche ist mit dem neuen Pro-A-Spielplan zu rechnen. Den Dauerkartenvorverkauf haben die Sparkassen Stars bereits gestartet, auch die Verlängerung der Bestands-Dauerkarten ist möglich auf vflastrostars.de/start-ticket.

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum