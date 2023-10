So kämpft Concordia Wiemelhausen gegen das schlechte Omen

Bochum. Concordia Wiemelhausen will die Tabellenführung in Horsthausen am Sonntag verteidigen. Es gibt aber noch einige personelle Fragezeichen.

Als Spitzenreiter reist Concordia Wiemelhausen am Sonntag um 15 Uhr zur SpVgg Horsthausen. Doch der erste Tabellenplatz war für alle bisherigen Mannschaften ein schlechtes Omen. Denn bis auf den FC Iserlohn am fünften und sechsten Spieltag gelang es bisher noch keinem Team, Rang eins auch zu verteidigen. „Dann wird es Zeit, dass wir dies am Sonntag ändern“, sagt Trainer Carsten Droll und will die Wiemelhauser Erfolgsgeschichte in Herne um ein weiteres Kapitel verlängern.

Allerdings ist ihm der reine Tabellenplatz gar nicht einmal so wichtig. Viel mehr interessiert den Übungsleiter der Blick auf die Punkteausbeute: „Es ist wichtig, dass wir schon 18 Punkte haben. Denn nach wie vor ist der Klassenerhalt unser Ziel und dafür gilt es, möglichst schnell 40 Punkte zu holen.“

Ex-Profi Güngör Kaya zählt zur herausragenden Offensive von Horsthausen

In der Arena „Zum Urbanus“ an der Horsthauser Straße sieht er deshalb auch die nächste Bewährungsprobe auf sein Team zukommen. „Horsthausen ist eine Mannschaft, die sich auf jeden Zweikampf freut“, beschreibt Droll die Qualitäten der Gastgeber, die darüber hinaus mit Ex-Profi Güngör Kaya, Mahmoud Siala und dem zuletzt allerdings pausierenden Tugrul Aydin drei herausragende Offensivspieler haben. Allerdings verweist Droll auch auf die Stärke und Qualität seiner Mannschaft: „Wenn wir die auf den Platz bekommen, wird es für jeden Gegner schwer uns zu schlagen.“

Nick Ruppert und Christopher Schmidt angeschlagen

Allerdings gibt es vor dem Anstoß noch mehrere personelle Fragezeichen. Leon Franke ist erkrankt und musste die ersten beiden Trainingseinheiten aussetzen. Nick Ruppert und Christopher Schmidt zogen sich beim Training am Dienstag Verletzungen am Sprunggelenk zu, ihre Einsätze sind ebenfalls noch fraglich. Dafür hat Atakan Uzunbas seine Sperre nach der 5. Gelben Karte abgesessen und kehrt wieder zurück zum Team.

