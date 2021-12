Gegen Osnabrück gab es endlich den ersten Sieg für die Viactiv Astro Ladies Bochum um Lucie Friedrich, Carina Thomas, Lara Langermann und Emma Morsbach. In Braunschweig wird es nochmal deutlich schwieriger.

Per Kling

Basketball 2. DBBL So gehen die Astro Ladies das Spiel in Braunschweig an

Bochum. Nach dem ersten Saisonsieg ist die Stimmung gut bei den Bochumerinnen. Und sie treten gar nicht mutlos bei Topteam Eintracht Braunschweig an.

Die VfL Viactiv Astro Ladies Bochum gastieren am Sonntag bei Eintracht Braunschweig, dem Tabellenzweiten der 2. DBBL Nord. Keine leichte Aufgabe für die Bochumer Basketballerinnen, welche am anderen Ende der Tabelle stehen, bisher nur eines von zehn Spielen gewannen und daher dringend Punkte für das Ziel des Klassenerhalts benötigen. Dennoch sieht VfL-Trainer Michael Minnerop den Druck nicht bei seiner Mannschaft: „Die Favoritenrolle haben eindeutig die Braunschweigerinnen. Für uns ist das ein Bonusspiel.“

Die Gastgeber, die laut Minnerop mit mehreren Profis den besten Kader der Liga aufweisen, kommen vor allem über eine aggressive Defense, die viele Steals forciert und ein variables Eins-gegen-eins-Verhalten in der Offensive. Trotzdem stehen die Chancen – entgegen der Tabellensituation – gar nicht mal schlecht für die Ladies. Dem Aufsteiger gelang in der vergangenen Partie am zehnten Spieltag endlich der erste Sieg gegen den Tabellennachbarn aus Osnabrück. Entsprechend beflügelt war die Stimmung im Training unter der Woche.

Astro Ladies Bochum: Morsbach und Kullik fallen in Braunschweig aus

„Die Intensität ist weiter hoch. Das ist wichtig und richtig, denn wir wollen am Ende der Saison mindestens auf dem siebten Platz stehen. Dafür ist noch sehr viel zu tun“, berichtet Minnerop, der in Braunschweig auf Lotta Morsbach, die immer noch mit einer Bänderverletzung kämpft und Lisa Kullik, die aufgrund einer Knochenhautentzündung im Training aussetzte, verzichten muss. Trotzdessen wird der Kader mit zwölf Spielerinnen bestückt sein.

Gegen den heutigen Gegner gilt es für die Viactiv Astro Ladies, vor allem Spaß am Spiel zu haben und die Minimalchance so lange es geht zu wahren. „Der Underdog zu sein hat den Vorteil, dass keiner mit uns rechnet. Und schon unsere Partie gegen Opladen hat gezeigt, dass wir mit jedem der Liga mithalten können“, stellt Michael Minnerop klar. Tip-Off des Duells ist um 18 Uhr in der Sporthalle „Alte Waage“ zu Brauschweig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum