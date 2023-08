Sind Riemkes Handballerinnen bereit für die Oberliga?

Bochum. Bei den Handballerinnen von Teutonia Riemke läuft die Vorbereitung. Die Ergebnisse der Tests lassen auf eine erfolgreiche Saison hoffen.

Rund zwei Wochen vor dem Oberliga-Auftakt zieht Matthias Weber, Trainer der Oberliga-Handballerinnen von Teutonia Riemke, ein erstes Vorbereitungsfazit. Ein vergrößerter Kader soll in der kommenden Spielzeit für eine Anhebung des Leistungsniveaus sorgen.

Der große personelle Umbruch blieb bei den Bochumerinnen aus, dafür durften mit Sarah Kudella, Jessica Hackerts, Nina Schmidt, Dinah Pfizenmaier, Gella Förster, Jana Kriebel, Leyla Odoncu und Denise Gregorczyk gleich acht Zugänge begrüßt werden. Dem gegenüber steht nur der Abgang von Nina Hoffmann in die zweite Mannschaft. Zudem wird Niels Vogel das Trainer-Team verstärken.

„Die, zugegebenermaßen recht kurze, Vorbereitung läuft im Großen und Ganzen gut. Wir sind athletisch schon auf einem vernünftigem Niveau, wollen bis zum Saisonstart aber auch noch ein Körner drauf packen”, sagt Mathias Weber. „Auf rein Handball-spezifischer Ebene haben wir noch die ein oder andere Herausforderung, welche auch mit der Kadergröße und der damit verbundenen Integration der Neuzugänge zu tun hat.”

Teutonia Riemke mit makelloser Testspielbilanz

Neben zwei schweißtreibenden Trainingslagern standen auch eine Vielzahl von Testspielen auf dem Programm. Diese konnte Riemke gegen Fortuna Düsseldorf 2 (39:26), Bad Salzuflen (33:28), Lüner SV (25:24), Bösperde (41:22), Villigst Ergste (35:24), Königshof (36:21) und die Polizei Auswahl NRW (37:29) allesamt gewinnen. Zudem stand Anfang Juli eine Mannschaftsfahrt ins niedersächsische Zetel an,

„Die Stimmung in der Mannschaft ist gut, das ein oder andere Team-Building-Event gab es auch schon, auch wenn die Situationen des vergrößerten Kaders für viele noch ungewohnt ist”, sagt Weber. „Diesen Konkurrenzkampf haben wir über den Zuwachs aber bewusst initiiert - um eine höhere Leistungsdichte als letztes Jahr zu erzeugen.”

Bevor es am 26. August in der Oberliga wieder um Punkte geht, haben die Bochumerinnen noch etwas Zeit, um die letzten taktischen Feinheiten einzustudieren. Am Samstag duelliert sich Teutonia Riemke auf einem Dreier-Turnier in Haltern, wo auch Nordrheinligist SG Überruhr an den Start gehen wird. Am darauffolgenden Sonntag (20. August) gipfelt die Saisonvorbereitung in der Generalprobe gegen Drittligist Fortuna Düsseldorf.

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum