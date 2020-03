Simsek wechselt von Concordia Wiemelhausen zum FC Kray

Bochum. Mit Ozan Simsek kann Fußball-Westfalenligist Concordia Wiemelhausen in der nächsten Saison nicht mehr planen. Er wechselt zum FC Kray.

Fußball-Westfalenligist Concordia Wiemelhausen kann in der kommenden Saison nicht mehr mit Ozan Simsek planen. Der 22-Jährige Angreifer wechselt zum Oberligisten Kray Arena. Er unterzeichnete am gestrigen Dienstag einen Vertrag für die neue Spielzeit.

„Ozan hat bei uns einigen Probetrainingseinheiten absolviert und konnte uns überzeugen. Er hat einen guten linken Fuß und scheut dazu auch die Defensivarbeit nicht. Er wird unser Team verstärken und ist sicher ein toller Transfer für unseren FC Kray“, sagte Krays Sportlicher Leiter Mario Salogga.

Seit 2017 bei der Concordia

In der Jugend spielte Simsek für die TSG Sprockhövel. In seinem ersten Seniorenjahr absolvierte er sechs Partien für TuS Ennepetal in der Oberliga-Westfalen, ehe er im Sommer 2017 zu Concordia Wiemelshausen wechselte, für die er in 62 Partien in der Westfalenliga zum Einsatz kam. In dieser Saison absolvierte er 16 Spiele für den Westfalenligisten und erzielte dabei ein Tor.

„Der Kontakt zum FC Kray kam durch meinen Mitspieler Xhino Kadiu, der früher für Kray gespielt hat und auch heute noch einen guten Draht zum Verein hat, zustande“, sagte Simsek. „Er hat mir nur Positives erzählt. Ich möchte als Spieler den nächsten Schritt machen und mich in der Oberliga beweisen. Ein weiterer Grund für meinen Wechsel ist sicher die räumliche Nähe und der gute Ruf, den der FC Kray genießt. Ich hoffe, dass ich in der neuen Saison meinen Teil dazu beitragen kann, dass wir eine gute Rolle in der Oberliga spielen und wir das Maximum herausholen.