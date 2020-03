Einen Dämpfer setze es für die Verbandsliga-Handballerinnen des SV Teutonia Riemke. Beim VfL Brambauer unterlagen sie mit 20:22 (8:11). Das machte zunächst einmal einen Strich durch das Vorhaben, bis zur Osterpause alle Spiele für sich zu entscheiden.

Immerhin spielten die restlichen Ergebnisse den Riemkerinnen in die Karten. Dritter und Verfolger DJK Coesfeld unterlag überraschend beim TuS Bommern, liegt somit weiterhin drei Zähler hinter der Teutonia. Und auch Tabellenführer Kinderhaus trennte sich von Schlusslicht Haltern unerwartet im Remis, so dass Riemkes Rückstand auf Platz eins nur zwei Punkte beträgt. Andersherum wären sie bei einem Sieg punktgleich mit Kinderhaus gewesen.

Riemke lässt zu viele gute Chancen aus

Nur zwei Mal führten die Riemkerinnen, und dass lediglich beim 1:0 (1.) und 2:1 (5.). Daraufhin zog Brambauer bis zur 14. Minute auf 6:2 davon und gab die Führung trotz des Aufschließens von Riemke zum 6:8 (25.) nicht wieder her. Der zweite Durchgang verlief aber spannend. In der 46. Minute glich Riemke wieder zum 15:15 aus und ließ sich zum 19:20 (58.) nicht abschütteln.

In den letzten Minuten bewies aber Brambauer den längeren Atem, erzielte knapp eine Minute vor Abpfiff das 22:19 und besiegelte damit Riemkes fünfte Saisonniederlage. „Es war einfach der Wurm drin, wir haben grottenschlecht gespielt“, meinte Riemkes Trainer Mathias Weber und kritisierte vor allem die Chancenverwertung seiner Mannschaft. Die ließ gleich 14 hundertprozentige und dazu noch zwanzig weniger eindeutige Chancen aus.

Trainer und Team setze sich zusammen

„Wenn man keine Tore wirft, gewinnt man auch kein Spiel“, sagte er. Zudem musste er in seiner Aufstellung mehrfach durchrotieren, was der Riemker Abwehr nicht gut tat, so dass vor allem das Brambauer Kreisläuferspiel nicht unterbunden wurde. „Vielleicht war das aber auch ein Warnschuss zum richtigen Zeitpunkt“, sagte Weber, der sich in der kommenden Woche mit seiner Mannschaft zusammensetzen will. „Wir müssen jetzt ein klares Ziel für den weiteren Saisonverlauf und die nächsten Spiele formulieren, und was wir am Ende erreichen wollen, um dann die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.“

Riemke: Dietrich, Freitag; Sievers (4), Güntner, Owczarzak (5/3), Zänger, Mittig (1), Schmidtmann, Brandt, Pfizenmaier (4/1), König, Grzegorczyk, Engstfeld (1), Bachmann (5)