Sieben Siege, nur zwei Gegentore – VfL-Frauen beeindrucken

Bochum. Gegen Arminia Bielefeld kassieren die Bochumer Fußballerinnen erst einen Rückschlag – aber am Ende ist die Trainerin begeistert von ihrem Team.

In einem packenden Regionalliga-Spiel haben die Fußballerinnen des VfL Bochum ihre Siegesserie auf sieben Spiele in Folge ausgebaut. Diesmal trafen sie auswärts auf Arminia Bielefeld und gewannen nach einem 0:1-Rückstand mit einem beeindruckenden 4:1.

Die ersten Minuten des Spiels waren geprägt von Hektik auf beiden Seiten, was zu einer unruhigen Anfangsphase führte. In dieser Phase kamen beide Teams nicht richtig ins Spiel, und es schien, als ob die Spielkontrolle fehlte. In der 11. Minute kassierte Bochum dann einen Freistoß, der Bielefeld die 1:0-Führung bescherte – das zweite Gegentor der Saison für den VfL.

Doch die Bochumerinnen ließen sich nicht entmutigen. „Wir sind dann nach dem 1:0 auch besser ins Spiel gekommen und haben spielerische Lösungen gefunden“, sagt Bochums Trainerin Kyra Malinowski. Noch vor der Pause drehten Mara Wilhelm und Dörthe Hoppius das Spiel auf die Bochumer Führung zum 2:1.

VfL Bochum: Malinowski findet in der zweiten Hälfte die richtige Taktik

Dörthe Hoppius, Doppeltorschützin des VfL Bochum gegen Bielefeld. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

In der Halbzeit setzte Malinowski auf eine kleine Taktikbesprechung: „Wir haben zu hektisch gespielt und wollten, obwohl wir die Zeit hatten, mit einem anstatt mit zwei Kontakten spielen. Ich habe den Mädels gesagt, dass sie ruhiger spielen können.“ Die Bochumerinnen setzten die Vorgaben um und erspielten sich zahlreiche Chancen. In der 53. Minute erhöhte Maja Hünnemeyer das Ergebnis auf 3:1. Kurz vor Abpfiff in der 88. Minute vollendete Dörthe Hoppius den 4:1-Sieg.

„Das Spiel hätte auf jeden Fall deutlicher ausgehen können, obwohl ich sagen muss, dass Bielefeld zu den stärksten Gegnern der Liga zählt. Es war für die Mädels ein gutes Spiel. Es hat wieder Spaß und Lust auf mehr gemacht“, sagt Malinowski.

VfL ist bereit fürs Derby

Mit diesem Sieg setzen die Bochumerinnen ihre beeindruckende Siegesserie fort und bleiben ungeschlagen an der Tabellenspitze, haben 33:2 Tore. In der kommenden Woche steht das Derby gegen den 1. FFC Recklinghausen an. Malinowski: „Ich bin sehr stolz auf mein Team. Die sieben Siege sind schon bemerkenswert. Wir hoffen, nächste Woche im Derby genauso erfolgreich zu sein.“

Bochum: Närdemann, Rybacki, Angrick, Wilhelm (84’ Kaplon), Maiwald (74’ Beyer), Hünnemeyer, Angerer (84’ Holtmeyer), Lange (74’ Gier), Kerkhof (46’ A. Vogel), Wenzel, Hoppius

Tore: 1:1 Mara Wilhelm (22’), 2:1, 4:1 Dörthe Hoppius (38’, 88’), 3:1 Maja Hünnemeyer (53’)

