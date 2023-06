SG Wattenscheid: Torwart ist da, Sane weg, ein Spieler fehlt

Wattenscheid. Die SG Wattenscheid 09 hat die Kaderplanung fast abgeschlossen. Torwart Holm und Karoj Sindi kommen. Sindi ist Spieler und Athletik-Trainer.

Die Kaderplanung bei der SG Wattenscheid 09 ist fast abgeschlossen. Der Fußball-Oberligist hat sich nun auch offiziell über seine homepage von Stürmer Kim Sane verabschiedet. Dagegen meldet der Klub zwei spannende Zugänge.

Karoj Sindi wechselt an die Lohrheidestraße und wird sich künftig auf und neben dem Platz einbringen. Sindi kennt sich in der Oberliga und der Regionalliga West bestens aus. Nach Stationen im Jugendbereich beim MSV Duisburg und dem Wuppertaler SV war der Deutsch-Iraker unter anderem für RW Oberhausen, den 1. FC Bocholt und den Wuppertaler SV aktiv, auch im Ausland (u.a. VVV Venlo II) spielte er. Insgesamt kommt der 33-Jährige, der hauptsächlich als Rechtsaußen aufläuft, auf 65 Einsätze in der Oberliga Niederrhein und 37 Partien in der Regionalliga West.

Doppelrolle für Sindi: Athletik-Trainer und Stürmer

Doch Sindi soll nicht nur spielen, sondern zählt auch zum Trainerteam. „Unterm Strich kann man mich als Sprint-, Laufmechanik- und Individualtrainer bezeichnen“, erklärte Sindi. Vor zwei Jahren hatte er 09 kurz trainiert, „der Kontakt ist nie abgebrochen“, so Sindi, der seit Juli 2022 allerdings ohne Verein war.

Auch das Torwart-Team der SG 09 ist nun komplett. Am Dienstag meldete der Klub die Verpflichtung von Lars Holm. Der 23-Jährige kommt von Arminia Hannover aus der Oberliga Niedersachsen. Holm spielte bereits in der Jugend für Arminia und wechselte später zum TSV Havelse. Für Arminia Hannover absolvierte er ab 2020 43 Pflichtspiele.

Lars Holm kommt als neuer Torwart - das sagt der Sportvorstand

„Ich wollte mich sportlich neu orientieren und den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen. In Hannover habe ich bei einem absoluten Traditionsverein gespielt und freue mich extrem, wieder bei einem Klub mit so einer Geschichte spielen zu dürfen“, so Holm. Neben ihm sind Daniel Dudek und Ahmed Kulalic Wattenscheids Torhüter. „Wir haben drei gute Torhüter und eine richtig starke Mischung“, sagt Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo.

„Wir befinden uns damit bei der Kaderplanung für die kommende Saison auf der Zielgeraden.”, so Pozo. Nach Informationen dieser Redaktion soll noch ein Linksverteidiger zeitnah kommen. Dann wäre der Kader mit 21 Feldspielern und drei Torhütern komplett.

Einen neuen Klub gefunden hat unterdessen Berkant Canbulut. Er kehrt zur TSG Sprockhövel zurück.

