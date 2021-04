SG Wattenscheid 09 verpflichtet talentierten Offensivspieler

Wattenscheid. Der Kader der SG Wattenscheid 09 für die Saison 2021/22 nimmt weiter Form an. Der Fußball-Oberligist verpflichtet ein weiteres Offensivtalent.

Die SG Wattenscheid 09 scheint personell bereits jetzt gut aufgestellt für die kommende Saison. Der Fußball-Oberligist hat jetzt einen weiteren Offensivspieler verpflichtet.

In der Pressemitteilung des Vereins heißt es dazu: „Mit Özgür Köse konnte die SG 09 einen hoch veranlagten Offensivspieler verpflichten.“

Der 23-jährige wurde im Nachwuchsleistungszentrum des aktuellen Zweitligisten SC Paderborn ausgebildet. Dazu hat er sogar in der U21 von Fenerbahce Istanbul gespielt. „Leider“, so heißt es in der Pressemitteilung weiter, „kamen immer Dinge dazwischen, weswegen er die PS, die er zweifellos hat, in letzter Zeit nicht auf den Platz bringen konnte.“

Trainer Britscho ist gespannt auf den neuen Spieler

Wattenscheids Trainer Christian Britscho ist daher gespannt: „Özgür ist ein junger Spieler, der schon eine wahnsinnig bewegte Vergangenheit hat. Er hat einige Vereinswechsel in letzter Zeit gehabt. Ich denke er ist bei uns an einem Ort, wo er sich nun endlich durchsetzen will. Diese Möglichkeit möchten wir ihm bieten. Er hat die Möglichkeit seine Fähigkeiten zu zeigen und wir bekommen einen dribbelstarken Außenspieler. Daher sind wir froh, dass es noch geklappt hat“

Köse hatte zuletzt bereits bei den Wattenscheidern mittrainiert und konnte sich ein Bild von Spielern und Verein machen. „Ich kenne den Verein und den Trainer ja bereits“, sagte er. „Die Bedingungen sind sehr gut und ich habe mich von Anfang an wohl gefühlt. Nun freue ich mich schon darauf, mich hier zeigen zu können. Ich werde auf jeden Fall alles geben und glaube, dass der eingeschlagene Weg des Vereins, in Kombination mit den Fans, richtig gut ist.“