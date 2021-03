SG Wattenscheid 09 verlängert Vertrag mit Mittelfeldspieler

Wattenscheid. Der Kader der SG Wattenscheid 09 für die nächste Saison nimmt weiter Form an. Der Fußball-Oberligist hat einen weiteren Vertrag verlängert.

Die SG Wattenscheid 09 ist weiter aktiv und entwickelt den Kader für die nächste Saison. Nun meldet der Fußball-Oberligist die Vertragsverlängerung mit einem weiteren Mittelfeldspieler.

Mike Lewicki bleibt auch in der nächsten Saison bei den Wattenscheidern. Trainer Christian Britscho freut es: „Mike ist ein lauf- und dribbelstarker Offensivspieler der im letzten Jahr bei uns unheimlich an seiner Defensivarbeit gefeilt hat. Er ist immer anspielbar, spielt gute Steckbälle und hat eine wahnsinnig gute Schusstechnik, was man bei seinem wunderschönen Freistoßtor gegen Westfalia Herne bereits sehen konnte. Ein junger, hoffnungsvoller Spieler, bei dem wir uns freuen, dass er uns erhalten bleibt.“

Viel Spielzeit vor dem Lockdown

Auch Lewicki ist zufrieden: „Ich freue mich weiterhin für Wattenscheid zu spielen. Es ist schön, wenn einem das Trainerteam und der Verein Vertrauen schenken. Sie haben mir viel Spielzeit vor dem Lockdown ermöglicht, was ich sehr zu schätzen weiß. Jetzt freue ich mich schon auf die kommende Zeit. Hoffentlich können wir an das anknüpfen, was wir diese Saison schon zwischenzeitlich in einigen Spielen zeigen konnten.“