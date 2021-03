SG Wattenscheid 09: Torwart Isik verlängert seinen Vertrag

Wattenscheid Der Ball ruht noch, die Planungen gehen weiter. Torwart Tolunay Isik spielt auch kommende Saison für Oberligist SG Wattenscheid 09.

Beim Fußball-Oberligisten SG Wattenscheid 09 laufen die Planungen für die kommende Saison weiter auf Hochtouren. Mit Tolunay Isik hat nach Bruno Staudt nun der nächste Torhüter seinen Vertrag verlängert, teilte der Verein mit.

"Tolu konnte dieses Jahr kaum zeigen, was er drauf hat. Er hat sich in der heißen Phase der Vorbereitung sehr unglücklich verletzt. Als er so langsam wieder fit wurde, kam auch schon der Lockdown", erklärt Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo. Dennoch wissen wir bei ihm, was wir an ihm haben, denn er ist ein sicherer Rückhalt und ein guter Typ und allein aus diesen beiden Gründen sehr wertvoll fürs Team. Daher freuen wir uns, dass er ein weiteres Jahr bei uns bleibt."

Torwart Isik hofft, dass der Ball bald wieder rollt im Lohrheidestadion

Tolunay Isik freut sich über die Verlängerung: "Es ist schön und ich bin dankbar, dass die sportliche Leitung und das Trainerteam mir weiter ihr Vertrauen schenken. Ich freue mich auch in Zukunft ein Teil dieser Mannschaft sein zu dürfen und hoffe, dass wir uns endlich bald alle im Stadion wiedersehen."