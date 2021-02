SG Wattenscheid 09: Torhüter Bruno Staudt verlängert Vertrag

Wattenscheid Fußball-Oberligist SG Wattenscheid 09 bastelt weiter an seinem Kader. Nun verlängerte der Verein den Vertrag von Torwart Bruno Staudt.

Es war noch nicht die Saison von Bruno Staudt beim Fußball-Oberligisten SG Wattenscheid 09. In der Vorbereitung verletzte er sich, fiel lange aus. Nun hofft er darauf, nach seiner Verletzung dem Team helfen zu können. Der Verein verlängerte seinen Vertrag.

„Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung", sagte Staudt. "Bislang konnte ich mich den Fans im Stadion noch gar nicht präsentieren. Als ich dann endlich wieder mittrainieren konnte, kam leider die Aussetzung des Spielbetriebes, weshalb auch an Training mit den Jungs nicht zu denken war. Die SG Wattenscheid 09 ist einfach ein außergewöhnlicher, super ambitionierter Amateurverein, mit einer richtig guten Struktur. Der Trainer ist top, das Umfeld passt – da war für mich schnell klar, dass ich auf jeden Fall verlängern will."

Verletzung beim ersten Training

Er sei froh, dass die Verantwortlichen ihm das Vertrauen entgegengebracht haben. "Das war aufgrund meiner Verletzung nicht selbstverständlich. Ich bin sehr gespannt auf alles was noch kommt und freue mich darauf.“

Zufrieden ist auch Wattenscheids Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo: „Bei Bruno Staudt ist, sportlich gesehen, dieses Jahr sehr viel schiefgelaufen. Er hat sich ja gleich in der ersten Trainingseinheit mit den neuen Mannschaftskameraden so verletzt, dass er bis zuletzt kein Spiel machen konnte. Momentan ist er, wie alle im Kader, im Lauftraining und wird uns hoffentlich bald zeigen können, was er draufhat. Er ist ein hochveranlagter Torhüter mit einer sehr modernen Spielweise, indem er oft wie ein elfter Feldspieler agiert, aber trotzdem auch im klassischen Torwartspiel stark ist. Da werden die Fans noch viel Freude daran haben.“