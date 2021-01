SG Wattenscheid 09: Stürmer verlängert - drei Spieler gehen

Wattenscheid Die SG Wattenscheid 09 arbeitet am Kader. Ein Leistungsträger hat den Vertrag beim Fußball-Oberligisten verlängert. Drei Spieler gehen.

Noch weiß niemand, ob und wann der Fußball wieder rollen kann in dieser Saison, die maximal bis zum 30. Juni gehen wird. Die Oberliga Westfalen, in der sich 21 Vereine tummeln, steht noch ziemlich am Anfang: Maximal zehn Spiele haben die Klubs absolviert. Der Tabellenzweite Holzwickeder SC hat sogar erst sechs Partien ausgetragen.

Die SG Wattenscheid 09 steht bei neun Partien und nach vier Siegen, zwei Remis und drei Niederlagen auf Rang neun. Eine gute Bilanz für das nach der mittlerweile abgeschlossenen Planinsolvenz völlig neu formierte Team von Trainer Christian Britscho.

Top im Sturm: Tim Kaminski greift auch 2021/22 für die SG Wattenscheid an

Während an Mannschaftstraining wegen der neuerlichen Lockdown-Verlängerung in der Corona-Pandemie auch im kompletten Januar nicht zu denken ist, arbeiten die Verantwortlichen weiter am Kader. Irgendwann wird es ja auch weitergehen. Die ersten Fakten hat der Klub von der Lohrheide nun vermeldet: Ein Leistungsträger hat seinen Vertrag verlängert. Drei Spieler haben dagegen den großen Kader der Nullneuner verlassen.

Auch in der kommenden Saison 2021/22 bei der SG 09 am Ball sein wird Tim Kaminski. Der 21-jährige Angreifer hat seinen Kontrakt vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. „Ich fühle mich extrem wohl an der Lohrheide und habe keine Sekunde gezögert, als die Verantwortlichen auf mich zukamen“, erklärte Kaminski in einer Pressemitteilung des Vereins.

Das sagt Wattenscheids Trainer Britscho über seinen jungen Stürmer

Kaminski kam von Fortuna Düsseldorfs U23 zur Sportgemeinschaft. Bei seinen acht Oberliga-Einsätzen erzielte er drei Treffer und bereitete zwei weitere Tore vor. „Tim ist ein Spieler mit viel Potenzial, der bei uns den Spaß am Fußball wiedergefunden hat. Ich freue mich über seine Zusage“, erklärt Cheftrainer Christian Britscho.

Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo ergänzt: „Tim ist in kürzester Zeit zu einem wichtigen Leistungsträger in einer komplett neuformierten Mannschaft geworden. Seine Vertragsverlängerung ist ein tolles Signal. Auch dafür, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist.“

Torwart Kunz beendet zum zweiten Mal seine Karriere

Mit Mohamed El-Gattass, Adjany Ibeme und Torwart Philipp Kunz indes hat sich die SG 09 auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. „Philipp Kunz hat uns in einer wirklich schwierigen Lage aus der Patsche geholfen, als sich kurz vor Meisterschaftsbeginn zwei unserer drei Torhüter verletzt haben“, erklärt Pozo y Tamayo. „Er hatte seine aktive Karriere eigentlich schon beendet, wollte uns aber in der Situation helfen. Das ist alles andere als selbstverständlich.“

Bei El-Gattass und Ibeme hat der Beruf nun absolut Vorrang

Bei Mohamed El-Gattass und Adjany Ibeme führte die berufliche Situation zur Trennung. „Mohamed und Adjany haben Job und Fußball zuletzt nicht mehr wirklich unter einen Hut bekommen. Das ist schade, aber der Beruf hat Vorrang“, so Vorstand Pozo y Tamayo.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Bochum verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Weitere Texte aus dem Lokalsport in Bochum lesen Sie hier.