SG Wattenscheid 09 spielt im März dreimal unter Flutlicht

Wattenscheid. Ein voller Terminplan für Fußballoberligist SG Wattenscheid im März 2022. Und es geht direkt mit einem Ruhrgebietsduell im Lohrheidestadion los.

Mit dem 1:1 bei den Sportfreunden Siegen erlebte Fußball-Oberligist SG Wattenscheid 09 einen etwas enttäuschenden Start ins neue Oberliga-Jahr. Jetzt wartet ein harter März mit sechs Pflichtspielen auf das Team von Christian Britscho, davon drei unter Flutlicht.

Am Freitag kommt der TuS Haltern in die Lohrheide (4. März), das vor einer Woche ausgefallene Topspiel beim FC Gütersloh wird am Mittwoch, 23. März, nachgeholt. Und zwischendrin wartet am Donnerstag, 17. März, noch die Kreispokal-Aufgabe bei A-Ligist Eintracht Grumme (Anstoß jeweils 19.30 Uhr).

Die weiteren Termine: TuS Erndtebrück (A, So., 13. März), Pr. Münster II (H, So., 20. März), SC Paderborn II (A, So., 27. März).

SG Wattenscheid 09: Aktuelle Nachrichten zum Lohrheide-Club:

