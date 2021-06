SG Wattenscheid 09 spielt gegen eine Stadtteil-Auswahl

Wattenscheid. Der Vorbereitungsplan von Fußball-Oberligist SG Wattenscheid 09 steht. Zum Auftakt gibt es ein Benefizspiel gegen eine Wattenscheider Auswahl.

Fußball-Oberligist SG Wattenscheid 09 hat seine Testspiele in der Vorbereitung auf die kommende Saison terminiert. Zum Auftakt gibt es gleich einen besonderen Termin: Am Samstag, den 17. Juli, wird es im Lohrheidestadion ein Benefizspiel der SG Wattenscheid 09 gegen eine Wattenscheider Stadtauswahl geben. Anpfiff ist um 15 Uhr, teilte der Klub nun mit.

Mit einem Teil des Erlöses dieses Spiels möchte die SG 09 einige Einrichtungen in der Stadt unterstützen. Darunter ist die Jugend des Deutschen Roten Kreuzes Wattenscheid, der KiTa Zweckverband in der Harkortstraße und der bunte Kreis der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, die den katholischen Kliniken in Bochum angehören. Organisatorische Informationen will der Klub zu einem späteren Zeitpunkt noch bekannt geben.

Auch Hordel, Wiemelhausen und ETB Essen sind Testspiel-Gegner der SG Wattenscheid

In weiteren Testspielen trifft das zweitstärkste Team der Stadt Bochum unter anderem auf die Klubs Nummer drei und vier, die Westfalenligisten TuS Hordel und Concordia Wiemelhausen, sowie auf den ETB Schwarz-Weiß Essen.

Die Vorbereitungsspiele im Überblick:

17. Juli, 15 Uhr Benefizspiel: SG 09 - Stadtauswahl Wattenscheid (Lohrheidestadion)

21. Juli, 19 Uhr: SG Wattenscheid 09 - SC Berchum-Garenfeld (Berliner Straße)

24. Juli, 15 Uhr: SG Wattenscheid 09 - Lüner SV (Platz Espenloh)

28. Juli, 19 Uhr: SG Wattenscheid 09 - TuS Hordel (Ort noch offen)

30. Juli, 19 Uhr: SV Viktoria Koslar - SG Wattenscheid 09 in Jülich im Rahmen des Trainingslagers vom 29. Juli bis 1. August)

1. August, 15 Uhr: SG Wattenscheid 09 - Kickers Emden (Espenloh)

6. August, 19 Uhr: SG Wattenscheid 09 - Concordia Wiemelhausen (Ort noch offen)

7. August, 15 Uhr: SG Wattenscheid 09 - ETB Schwarz-Weiß Essen (Lohrheidestadion)

15. August, 15 Uhr: SV Wacker-Obercastrop - SG Wattenscheid 09 (Erin-Kampfbahn)

