Wattenscheid. Vier Spiele in Reihe hatte die SG Wattenscheid 09 zuletzt geschafft. Nun ging es zum ASC 09 Dortmund. Die SG 09 muss eine neue Serie starten.

Als hätte Christian Britscho es vorab geahnt. Der Trainer der SG Wattenscheid 09 hatte vor dem Auswärtsspiel beim ASC 09 Dortmund explizit vor den beiden torgefährlichen Spielern der Gastgeber gewarnt. Eine Viertelstunde nach Anpfiff der Partie sah er sich in seiner unheilvollen Erwartung bestätigt: Maximilian Podehl (9.) und der ehemalige Wattenscheider Kevin Brümmer (13.) waren es, die die 2:3 (0:2)-Niederlage des ehemaligen Bundesligisten in Aplerbeck einleiteten.

Damit war die stolze Serie der Britscho-Elf, die zuletzt vier Partien in Serie hatte gewinnen können, gerissen. „Wir haben dafür bezahlt, dass der eine oder andere aus dem Team noch ein paar Erfahrungswerte braucht, um immer auf dem hohen Niveau spielen zu können.“ So bezeichnete der 50-Jährige das Defensivverhalten seiner Fußballer „vorsichtig als sorglos“. Britscho hatte die zweite Saison-Niederlage ausdrücklich an den Nachlässigkeiten im Abwehrverhalten festgemacht.

Stürmer Felix Casalino fehlt verletzt

Dass der zuletzt treffsichere Felix Casalino verletzt fehlte, sei nicht zu schwer ins Gewicht gefallen: „Natürlich ist es immer schön, wenn ein Stürmer trifft“, betonte der Coach, relativierte dann aber. Mike Lewicki, der den fünfmaligen Torschützen vertrat, habe die Wege gut erfüllt. „An dieser Position hat es sicher nicht gelegen.“

Ohnehin wollte der Coach seiner Mannschaft kein allzu schlechtes Zeugnis ausstellen. Zwar ärgerte er sich über die beiden Aussetzer, doch „Härte, Tempo und Einstellung“ hätten gutes Oberliga-Niveau gehabt. Und so kämpften sich die Nullneuner wieder ran. Der eingewechselte Basti Kleine markierte in der 59. Minute den Anschlusstreffer. Ihn hatte Britscho ins Spiel gebracht, „weil wir aufgrund der Platzverhältnisse unseren Fußball nicht wie gewohnt spielen konnten“. Der 36 Jahre alte Routinier habe nach seiner Einwechslung die entscheidenden Impulse gesetzt.

Dortmund schlägt gnadenlos zu

Allerdings reichte es nicht mehr zu einem Punktgewinn. Gerade als die Wattenscheider dem Ausgleichstreffer näher kamen, schlug der ASC gnadenlos zu. Daniel Schaffer stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (86.), SGW-Kapitän Norman Jakubowski ließ sein Team noch einmal hoffen (88.). Britschos Fazit nach dem 2:3 fiel demnach milde aus: „Bis zum 0:2 haben wir einen schlechten Zugriff gehabt. Mit der Art und Weise, wie wir darauf reagiert haben, bin ich aber einverstanden.“

SG Wattenscheid 09: Horn - Britscho (81. Hauswerth), Schurig, Wiebel - Sindermann, Jakubowski, Arifi - Kaminski, Kerelaj (46. Kleine), Hönicke (46. Zengin), Lewicki (87. Cirillo)

Schiedsrichter: Sauer (Bergkamen)

Tore: 1:0 Podehl (9.), 2:0 Brümmer (13.), 2:1 Kleine (59.), 1:3 Schaffer (86.), 3:2 Jakubowski (88.)