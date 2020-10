Wattenscheid. Vierter Sieg in Serie: Die SG Wattenscheid 09 ist das Team der Stunde in der Fußball-Oberliga. Die Britscho-Elf bezwang Rheine mit 4:1.

Die Erfolgsserie der SG Wattenscheid 09 geht weiter. Die Mannschaft von Trainer Christian Britscho schlug den FC Eintracht Rheine vor 630 Zuschauern auch in dieser Höhe verdient mit 4:1 (3:0) und landete den vierten Siege in Folge. Damit kletterte die SGW auf Platz fünf der Oberliga Westfalen.

Stürmer Felix Casalino legte mit seinem Doppelpack (6. und 39.) den Grundstein für den Erfolg und nistete sich mit jetzt fünf Treffern in der Spitzengruppe der Oberliga-Torjäger ein. Die Entstehung seines zweiten Treffers stand sinnbildlich für das, was die Mannschaft am Sonntag geboten hatte. Mit hohem Tempo, mit Übersicht und Präzision spielten Tom Sindermann, Tim Kaminski und schließlich Casalino die Situation zu Ende. Souverän, hochkonzentriert und stets mit der ausgestrahlten Gewissheit, dass jeder genau wusste, was wann zu tun ist.

Wattenscheids Trainer Britscho lobt seine junge Mannschaft

„Das spricht für die Jungs“, kommentierte Trainer Britscho knapp. Der 50-Jährige sah die Trainingsinhalte damit gut umgesetzt: „Die Spieler sind aufnahmefähig und bringen eine hohe Qualität mit, auch wenn sie noch sehr jung sind.“ Das Durchschnittsalter der Mannschaft könne bedeuten, dass die SGW auch mal eine Schwächephase durchmachen wird. Doch für den Moment zählt das rundum positive Gesamtbild, das sich durch die gesamte vergangene Woche zog.

Angefangen beim 1:0-Auswärtssieg in Münster über den 3:1-Sieg im Derby gegen Herne und nun den klaren 4:1-Erfolg gegen den etablierten Oberligisten aus Rheine. Daran, dass die Englische Woche einen perfekten Abschluss finden sollte, zweifelte spätestens nach dem 1:0-Führungstreffer niemand mehr. Eine kurze Phase gab es im Spiel, in der Rheine stärker wurde. Dann aber traf Kaminski sehenswert aus der Distanz zum Endstand.

Die Fakten zum Spiel: SG Wattenscheid 09 - Eintracht Rheine 4:1

SG Wattenscheid 09: Horn - Britscho (52. Yerli), Schurig, Wiebel - Sindermann (67. Hauswerth), Jakubowski, Arifi - Kaminski, Hönicke, Gensicke (63. Kerelaj) - Casalino (70. Cirillo)

Schiedsrichter: Timo Gansloweit (Dortmund)

Tore: 1:0 Casalino (6.), 2:0 Gensicke (27.), 3:0 Casalino (39.), 3:1 Ehler (52.), 4:1 Kaminski (63.)

Zuschauer: 630f