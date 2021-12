SG Wattenscheid 09: Offensivmann kommt vom TVD Velbert

Wattenscheid. Die SG Wattenscheid 09 hat ihren ersten Winterneuzugang in die Lohrheide geholt. Den neue Mittelstürmer kennt Coacht Christian Britscho bereits.

Nach den fünf Winterabgängen, die die SG Wattenscheid 09 in den vergangen Tagen vermeldet hat, gibt der Fußball-Oberligist jetzt den ersten Winterneuzugang bekannt: Mit Mike Osenberg holt die SG Wattenscheid 09 einen Offensivmann in die Lohrheide. Der Mittelstürmer kommt vom TVD Velbert und wird im neuen Jahr die personell geschrumpfte Offensive der Schwarz-Weißen verstärken. Das teilte der Klub am Donnerstag mit.

Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo ist froh über den Transfer: „Mike ist zwar noch jung, hat aber trotzdem schon Erfahrung im Seniorenbereich sammeln können. Er war unter anderem auch schon in der Regionalliga aktiv.“ Beim Wuppertaler SV lernte er auch den heutigen SG-Trainer Christian Britscho kennen, „was die Verhandlungen mit ihm erleichtert hat“, so Pozo y Tamayo. „Wir sind froh mit ihm einen laufstarken, jungen Stürmer dazugewonnen zu haben“, betont er.

Osenberg kennt nicht nur Trainer Christian Britscho

Der Nachwuchs-Mann aus Velbert freut sich auf sein neues Team und die Spielstätte: „Ich kenne den Trainer noch aus der A-Jugend und habe mit ihm super Erfahrungen gemacht. Im Kader kenne ich auch Phil Britscho schon, da wir beim Wuppertaler SV bereits in der A-Jugend zusammengespielt haben.“ Osenberg ergänzt: „Tradition, das Stadion und die Fans fallen mir bei der SG Wattenscheid 09 als Erstes ein. Darauf freue ich mich natürlich. Persönlich möchte ich mich weiterentwickeln und das nächste Level erreichen“, so der 21-jährige Osenberg.

Auch SG-09-Trainer Christian Britscho freut sich auf den neuen Stürmer, den er endlich an die Lohrheide lotsen konnte: „Mike ist laufstark, arbeitet gut gegen und mit dem Ball. Er erkennt Räume und Situationen gut und wird uns auf jeden Fall verstärken.“ Britscho betont außerdem: „Zudem gibt er uns die Möglichkeit, insgesamt variabler zu agieren. Ich bin sehr froh, dass Mike sich nun für uns entschieden hat. In den letzten beiden Jahren war ich bereits daran, ihn zu uns zu holen und jetzt hat es endlich gepasst.“

