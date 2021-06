SG Wattenscheid 09: Nils Hönicke setzt auf den Teamgeist

Wattenscheid. Ein erfahrener Mittelfeldspieler bleibt bei der SG Wattenscheid 09. Nils Hönicke spielt auch kommende Saison für den Fußball-Oberligisten.

Nils Hönicke hat seinen Vertrag beim Fußball-Oberligisten SG Wattenscheid 09 verlängert. Der 27-Jährige will den wegen der Pandemie ja unterbrochenen Neuanfang bei der SG 09 weiter aktiv unterstützen. „Wenn man so ein Neubeginn von Anfang an begleitet, will man es auch durchziehen. Durch die eingeschränkte Spielzeit war das alles sehr eingeschränkt möglich. Ich möchte weiter mit den Jungs etwas aufbauen in Wattenscheid und bin froh, dass ein Großteil des Teams auch nächste Saison mit dabei ist“, sagte der Mittelfeldspieler laut einer Mitteilung des Vereins.

Dass das Gros zusammenbleibt, ist Hönicke wichtig. „So kann man zusammenwachsen und ich glaube, dass wir auch nächste Saison eine schlagkräftige Truppe haben werden. Die Findungsphase ist nun vorbei und wir wollen jetzt den nächsten Schritt machen.“

Trainer Christian Britscho sieht die Qualitäten seines Schützlings nicht nur auf dem Platz: „Nils ist mit seiner Erfahrung und empathischen Art für die Mannschaft wichtig und gibt dem Ganzen einfach einen anderen Stellenwert, der gut für das Team ist. Daher sind wir froh, dass auch er sich entschieden hat, bei uns zu bleiben.“

Immer auf dem Laufenden bleiben: Hier kostenlos für den VfL-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum