SG Wattenscheid 09 möchte die 1000-Mitglieder-Marke knacken

Bei der SG Wattenscheid 09 läuft es sportlich in der Oberliga. Der Verein möchte die Zahl seiner Mitglieder erhöhen.

Bochum Die SG Wattenscheid 09 stand kurz davor, komplett zu verschwinden. Nun geht der Verein neue Wege und will weitere Mitglieder gewinnen.

Nach über 110 Jahren Fußballtradition wäre die SG Wattenscheid 09 beinahe von der Bildfläche verschwunden. Der Verein ging in die Insolvenz. Mit Hilfe seiner Mitglieder, Fans, Sponsoren sowie weiteren Unterstützern konnte das Ende des Vereins verhindert werden. Nun ist der Verein auf dem Weg zur Stabilisierung. Seit 2020 geht die SG Wattenscheid 09 neue Wege.

Das Motto lautet „Der neue Wattenscheider Weg – nie war mehr Aufbruch als jetzt“. Die Neuausrichtung sieht viele Veränderungen in der Struktur und Außendarstellung des Vereins vor. Der Verein will familienfreundlicher werden und Vorgänge transparent kommunizieren. Vertrauen, Fannähe und Gemeinschaft sind Teil der Vereinsphilosophie geworden.

Vorstand plant ein Fest mit Mitglieder und der Mannschaft

"Mitglieder sind ein wesentlicher Teil des Vereins und letztlich auch im Rahmen der Mitgliederversammlung das oberste Organ des Vereins", heiß es in einer Pressemitteilung des Vereins. Die SG Wattenscheid 09 hat zur Zeit rund 900 Mitglieder. "Inklusive unserer aktiven Junioren und Senioren. Unser Ziel ist es allerdings unsere Mitglieder auf über 1000 zu erhöhen."

Hierzu haben sich die Verantwortlicher der SG09 überlegt, mit allen neuen Mitgliedern und bestehenden Mitgliedern, die neue geworben haben und der ersten Mannschaft ein kleines Fest – "sobald dies wieder möglich sein wird" – zu organisieren.

Kolenda tritt als Vorstandsmitglied zurück

Neben der Möglichkeit eines persönlichen Kennenlernens des Teams und auch der Mitarbeiter, werde sich der Vereine "einige sportliche und auch kulinarische Überraschungen einfallen lassen", heiß es in der Mitteilung. "Das Fest planen wir für den Sommer. Als Mitglieder der SG 09 hat man, neben der Möglichkeit im Rahmen der Mitgliederversammlung strategische und personelle Entscheidungen mitzuentscheiden, auch die Möglichkeit Tickets und Merchandise zu vergünstigten Konditionen zu erwerben."

Unabhängig von den Planungen für das Fest, hat es bei der SG Wattenscheid 09 eine Veränderung im Vorstand gegeben. Oliver Kolenda hat seine Tätigkeit als Vorstand für den Bereich Nachwuchs zum Jahreswechsel beendet.

"Oliver hat uns zwischen den Feiertagen mitgeteilt, dass er das Amt aus beruflichen Gründen nicht mehr in der Form ausführen kann, wie er es sich wünschen würde", sagte der Vorstandsvorsitzende Christian Fischer. "Dafür haben wir natürlich vollstes Verständnis. Wir danken ihm für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, er hat sehr großen Anteil daran, dass sich unser Verein in den vergangenen zwölf Monaten so stabilisieren konnte."