SG Wattenscheid 09 holt Nico Lucas von Rot-Weiss Ahlen

Wattenscheid Wie es in der Fußball-Oberliga weiter geht ist unklar. Davon unabhängig holt die SG Wattenscheid einen Akteur aus der Regionalliga.

Fußball-Oberligist SG Wattenscheid 09 verstärkt sich mit einem Spieler aus der Regionalliga. Vom Regionalligisten Rot-Weiss Ahlen wechselt mit sofortiger Wirkung Mittelfeldspieler Nico Lucas SG Wattenscheid 09.

Den Weg zum Lohrheide-Stadion in Wattenscheid kennt der gebürtige Essener gut. In den vergangenen Jahren war der 23-Jährige mehrfach mit Rot-Weiss Essen zu Gast und auf der anderen Seite der Mittellinie aktiv. „Er ist ein sehr kompletter Spieler, der im Zentrum vielseitig einsetzbar ist", sagte Wattenscheids Trainer Christian Britscho. "Obwohl er noch jung ist, wird er uns aufgrund seiner Erfahrung gut tun und uns weiterhelfen.“ Lucas hat bereits mehr als 100 Spiele in der Regionalliga gemacht.

Zurück im Ruhrpott

Mit Zwischenstation beim VfR Aalen in der Regionalliga Südwest und nach dem Engagement in Ahlen, wechselt er nun zurück in den Ruhrpott. „Ich hatte sehr gute Gespräche mit der Vereinsführung und Christian Britscho und kenne, da ich mich dort im Sommer bereits fit gehalten habe, die Bedingungen, die Umgebung und die gesamte Mannschaft", sagte Lucas. "Ich hoffe, dass ich schon bald mit dem Team auf dem Platz stehen darf und Teil des neuen Wattenscheider Wegs sein werde. Ich glaube, dass wir gemeinsam viel erreichen können.“

Der kurzfristige Wechsel soll für beide Seiten zur Win-win-Situation werden, sagt 09-Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo: „Er studiert mittlerweile und geht seine ersten Schritte im Berufsleben. Logischerweise möchte er als hochveranlagter Spieler trotzdem auf gutem Niveau ambitionierten Fußball spielen. All das können wir ihm bieten und verlassen gleichzeitig nicht den Weg, den wir vor einem Jahr eingeschlagen haben.“