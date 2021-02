SG Wattenscheid 09 holt Nick Ruppert vom DSC Wanne-Eickel

Bochum Die SG Wattenscheid 09 sorgt weiter für Veränderungen im Kader. Vom DSC Wanne-Eickel kommt zur neuen Saison Stürmer Nick Ruppert.

Fußball-Oberligist SG Wattenscheid 09 arbeitet weiter am Kader für die nächste Spielzeit. Nun meldet der Verein die Verpflichtung von Nick Ruppert (22). Er wechselt vom Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel zur neuen Saison zur SG Wattenscheid.

Der Offensivspieler sorgte in der Westfalenliga in den vergangenen Jahren für viel Torgefahr. Für Wanne-Eickel erzielte er in 51 Spielen 23 Tore. Ihn zeichnet allerdings auch aus, dass er viele Tore vorbereitet.

Zeit für einen Wechsel

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei der SG Wattenscheid 09", sagte Ruppert. "Für mich ist es an der Zeit gewesen, mit einem Wechsel in die Oberliga, den nächsten Schritt zu machen. Die Mannschaft ist jung und hungrig, genau wie ich auch. Ich freue mich in Zukunft in schwarz und weiß aufzulaufen und die Chance zu haben, in einem so ehrwürdigen Traditionsverein zu spielen."

Wattenscheids Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo sieht in ihm einen Spieler mit viel Perspektive: "Er ist für sein Alter schon sehr weit und agiert mit einer feinen Klinge. Hinzu kommt eine sehr gute Übersicht für Situationen und ein besonderes Auge für die Mitspieler. Wir sind daher sehr froh, dass Nick sich für uns entschieden hat."

Dritte Neuverpflichtung

Nach Tim Forsmann und Nico Lucas ist Ruppert bereits die dritte Neuverpflichtung der Wattenscheider für die neue Saison.