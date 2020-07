SG Wattenscheid 09 holt nächsten Spieler aus Sprockhövel

Wattenscheid. Die SG Wattenscheid 09 hat den nächsten neuen Spieler präsentiert. Von der TSG Sprockhövel kommt ein 22-jähriger Mittelfeldmann.

Die SG Wattenscheid 09 hat den nächsten neuen Spieler aus Sprockhövel präsentiert. Mit Luca Hauswerth wechselt ein 22-jähriger Mittelfeldspieler von der TSG Sprockhövel an die Lohrheide. Die Wattenscheider, die nach der Insolvenz ein komplett neues Team aufbauen um den neuen Trainer Christian Britscho, werden in der Oberliga Westfalen an den Start gehen.

Insgesamt kommt Hauswerth auf 65 Partien (fünf Tore) in der Oberliga Westfalen. Neben Sprockhövel lief der Spieler auch eine Saison für den TuS Ennepetal auf. Zudem sammelte er in der Saison 2015/16 einige A-Bundesliga-Erfahrung mit Sprockhövel.

SG-09-Trainer Christian Britscho ist erfreut: „Luca Hauswerth ist ein sehr zweikampfstarker Mittelfeldspieler. Er hat ein sehr gutes, raumüberwindendes Dribbling und wird uns mit seiner Stärke und seiner Übersicht im Mittelfeld sicher den ein oder anderen Passweg eröffnen oder aufreißen.“