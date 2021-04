SG Wattenscheid 09 holt jungen Stürmer vom DSC Wanne-Eickel

Wattenscheid. Die SG Wattenscheid 09 hat Rene Michen vom DSC Wanne-Eickel verpflichtet. Der Stürmer (22) verstärkt den Oberligisten in der kommenden Saison.

Nach Nick Ruppert kommt der zweite Stürmer vom Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel an die Lohrheidestraße. Der 22-jährige Rene Michen spielte in den letzten Jahren in der Westfalenliga und möchte sich in der kommenden Saison beim Oberligisten SG Wattenscheid 09 weiterentwickeln, teilte die SG 09 mit.

„Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, eine Klasse höher zu spielen“, sagt Michen. Es sei nach drei Jahren Westfalenliga die Zeit gekommen, „einen Schritt weiter zu gehen“. Dabei freue er sich in der Wattenscheider Mannschaft auf einige bekannte Gesichter, „die ich bereits auf und neben dem Platz kennenlernen durfte“.

Rene Michen freut sich auf die Kulisse im Wattenscheider Lohrheidestadion

Zudem freue er sich auf die Kulisse im Lohrheidestadion, wenn die Corona-Pandemie Zuschauer wieder zulässt in der kommenden Spielzeit. „Im Stadion das Gefühl zu haben, du stehst mit 12 Mann auf dem Feld, ist sicher außergewöhnlich“, sagt er. Und, so Michen: „Ein persönlicher Traum wäre sicher, irgendwann mal mit dem Verein in die Regionalliga aufzusteigen.“

Wattenscheids Sportchef freut sich auf einen „echten Malocher“

Für Wattenscheids Sportdirektor Christian Pozo y Tamayo passt der Transfer ins Konzept: „Wie schon in der Vergangenheit versuchen wir auch für die kommende Saison zu schauen, was bei uns vor der Haustüre so passiert“, sagt er. „René wohnt nur einen Steinwurf von der Lohrheide entfernt, hat Potenzial und ist ein echter Malocher, der mit seiner Mentalität vorangehen wird. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat.“