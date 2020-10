Wattenscheid. Die SG Wattenscheid 09 hat einen Lauf. Im Derby gegen den SC Westfalia Herne am Donnerstagabend feierte der Oberligist den dritten Sieg in Serie.

Von der einen Seite waren ob der Leistung empörte, heisere Schreie zu vernehmen. Auf der anderen blieb es betont ruhig. Weder war Christian Britscho laut zu hören, noch sah sich der Trainer der SG Wattenscheid 09 dazu veranlasst, wild gestikulierend an der Seitenlinie auf und ab zu laufen. Ihm gefiel offenbar, was seine Mannschaft ihm beim 3:1 (1:0)-Sieg im Oberliga-Derby gegen Westfalia Herne bot.

Anders als seinem Pendant Christian Knappmann, vor dem Britscho noch vor der Partie gewarnt hatte. Herne sei nach fünf Spielen ohne Sieg und dem Abrutschen in den Tabellenkeller „wie ein angeschlagener Boxer“, hatte der 50-Jährige gesagt und damit auf die Unberechenbarkeit der Elf vom Schloss Strünkede hingewiesen. Die hatte zuletzt zwar stets eine gute Leistung gezeigt, aber unglücklich verloren.

Mike Lewicki trifft per Freistoß sehenswert zum 1:0 für die SG Wattenscheid 09

Wattenscheids Torschütze Mike Lewicki (r.) im Zweikampf mit Hernes Nick Oliver Jünemann Foto: Thorsten Tillmann / ffs

Die nunmehr vierte Pleite war verdient - weil die SGW, ganz ohne Not und drohendes K.o., gezeigt hatte, dass sie jederzeit zum überraschenden Schlag in der Lage sein kann. Da plätscherte das Spiel - zumindest aus der Sicht des erwartungsfrohen neutralen Zuschauers - vor sich hin. Und dann reichte ein magischer Moment, um den verdienten Erfolg einzuläuten. Mike Lewickis Freistoß zum 1:0 aus gut 25 Metern etwa war so eine Szene (29.). Oder aber der Versuch von Fabian Kerelaj, der eine Flanke antäuschte, aber einen unberechenbaren Torschuss auspackte (37.), den Herne-Torhüter Pascal Königs abfangen konnte.

Felix Casalino trifft zum 2:0 für Wattenscheid

Wattenscheid ließ sich von der folgenden Chancenarmut nicht beirren, sondern wartete weiter geduldig. Lauerte auf die nächste Gelegenheit, um noch zum entscheidenden Schlag auszuholen. Der gelang Felix Casalino in der 68. Minute, als er zum 2:0 traf. Hernes Coach Knappmann drückte das immer weiter in seinen Trainerstuhl. Er regte sich erst wieder, als Niki Lübke in der 82. Minute das 1:2 aus Gäste-Sicht erzielte. Kurz danach aber gab es wieder das gewohnte Bild: Gianluca Cirillo traf per Konter zum 3:1 (90.). Und Knappmann war wieder stumm.

Die Fakten zum Spiel: SG Wattenscheid 09 - SC Westfalia Herne 3:1 (1:0)

SG Wattenscheid 09: Horn - Arifi, Wiebel, Schurig, Britscho - Sindermann - Zengin (88. Yerli), Hauswerth (75. Kleine), Lewicki (82. Cirillo), Kerelaj - Casalino.

Tore: 1:0 Lewicki (29.), 2:0 Casalino (68.), 2:1 Lübke (81.), 3:1 Cirillo (90.)