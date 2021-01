SG Wattenscheid 09: Burak Yerli verlängert seinen Vertrag

Wattenscheid Die SG Wattenscheid 09 hat den nächsten Spieler gebunden. Auch Burak Yerli (22) spielt kommende Saison für den Fußball-Oberligisten.

Nächste Vertragsverlängerung bei der SG Wattenscheid 09. Verteidiger Burak Yerli, der im vergangenen Sommer vom Bezirksligisten CSV Bochum-Linden an die Lohrheide wechselte, wird auch kommende Saison für den Fußball-Oberligisten auflaufen.

Yerli ist nach Tim Kaminski und Agon Arifi, die beide ihre Kontrakte verlängerten, sowie Neuzugang Tim Forsmann (kommt im Sommer vom Ligakonkurrenten TuS Haltern) bereits der vierte Spieler, den die SG 09 zu Jahresbeginn für die nächste Saison gebunden hat. Drei Spieler haben den Klub dagegen im Winter verlassen.

Vier Oberliga-Einsätze für Wattenscheid 09: Yerli hat noch Luft nach oben

„Mich hat es sehr glücklich gemacht, dass die Verantwortlichen so früh auf mich zugekommen sind und mir ihr Vertrauen schenken. Dem Verein und den Menschen hier fühle ich mich sehr verbunden, und gerade deshalb liegt mir viel daran, mich hier mit guten Leistungen zu beweisen“, sagt Yerli in einer Mitteilung des Vereins. Bisher kam der 22-jährige Innen- und Linksverteidiger auf vier Oberliga-Einsätze in den bisher zehn Saisonspielen der Nullneuner.

Wattenscheid 09-Vorstand ist vom Potenzial Yerlis überzeugt

Die SG 09-Chefs trauen ihm noch einige Sprünge nach vorne zu. In der Vorbereitung hatte Yerli eine Verletzung zurückgeworfen, „später hat er phasenweise aus beruflichen Gründen einige Trainingseinheiten verpasst“, erklärt Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo. „Aber wenn er gebraucht wurde, war er sofort da und hat angedeutet, was in ihm steckt.“

Der ehemalige U16-Nationalspieler der Türkei spielte bereits früh in der Jugend der Wattenscheider. In der U17 wechselte Yerli zu Borussia Dortmund und wurde mit den B-Junioren des BVB Deutscher Meister.