SG Wattenscheid 09 bindet auch Schurig für nächste Saison

Wattenscheid. Fußball-Oberligist SG Wattenscheid 09 wird nächste Saison ein gutes Team haben. Der Verein hat mit einem weiteren Leistungsträger verlängert.

Auch Marvin Schurig bleibt Teil der Oberliga-Mannschaft der SG Wattenscheid 09. Der vergangenes Jahr von Rot Weiß Ahlen zur SG 09 gewechselte Verteidiger hat seinen Vertrag auch für die kommende Saison verlängert.

Er ist einer der Führungsspieler im Kader von Trainer Christian Britscho. Die beiden kennen sich schon aus der gemeinsamen Ahlener Zeit.

„Marvin ist ein Vorbild an Einsatz und Willen und man merkt ihm einfach an, dass er immer noch gewillt ist, sich maximal zu verbessern“, sagt Britscho. „Das spürt man in jeder Trainingseinheit. Da gibt es kein Limit, sondern er macht immer weiter und das imponiert mir an ihm.“

Schurig lobt die SG Wattenscheid 09

Schurig findet lobende Worte für den Oberligaclub. Er fühle sich sehr wohl im Verein. Es sei ein komisches Jahr mit wenigen Spielen gewesen, wodurch er sich irgendwie immer noch wie ein Neuzugang fühle. Es sei eher wie ein intensiver Schnupperkurs gewesen, der ihm aber sehr viel Spaß gemacht habe.

„Der Verein ist top geführt und das, was früher über 09 gesagt wurde, passt in keiner Weise mehr zu dem, was ich hier vorgefunden habe. Vereinbarungen werden eingehalten, es herrscht ein ehrlicher Umgang und Wertschätzung. Wir und auch die neuen Spieler sollten es als Privileg sehen für diesen Verein spielen zu dürfen.“

In der Oberligen gebe es nur wenige Clubs, in dem man die Tradition so spüre. „Wir haben gegenüber den tollen Fans einfach die Pflicht alles abzurufen und auf den Platz zu bringen“, sagte Schurig. „Da fühle ich jetzt schon eine große Vorfreude, vor allem, wenn man die hohe Zahl der Dauerkartenregistrierungen sieht. Das ist auch für uns als Spieler ein unfassbares Zeichen des Aufbruchs.“

