Dürfen sie jubeln? Wenn die Sportfreunde Westenfeld am Donnerstag gewinnen, steht der A-Liga-Aufstieg fest.

Fußball Kreisliga SF Westenfeld vor Aufstieg? So gehen die Teams das Spiel an

Bochum. Im zweiten Spiel der Aufstiegsrunde zur Bochumer Kreisliga A treffen die SF Westenfeld auf Märkisch Hattingen. Wir zeigen das Spiel im Livestream.

Teil zwei der Aufstiegsrunde zur Bochumer Fußball-Kreisliga A: Die Sportfreunde Westenfeld treffen am Donnerstag (16 Uhr) auf die DJK Märkisch Hattingen – und wollen am Ende feiern. Gespielt wird auf dem Kunstrasen des LFC Laer an der Havkenscheider Straße.

Alle Spiele der Aufstiegsrunde zur A-Liga zeigen wir live und exklusiv auf waz.de mit Kommentar. Alle Infos zu Streams, Interviews und Highlights hier: waz.de/aufstieg-live

Ihr erstes Spiel gewannen die Sportfreunde Sonntag 2:1 gegen LFC Laer. Damit haben die Sportfreunde nun die Chance, bereits Donnerstag alles klar zu machen. Zwei Spiele, zwei Siege – so war es geplant. Der Gegner zweite scheint aber eine große Unbekannte zu sein: Wie die Kräfteverhältnisse zwischen den Vizemeistern Westenfeld und Hattingen sind? „Der Gegner sagt mir gar nichts“, gestand Sportfreunde-Stürmer Jan Heß, Doppeltorschütze gegen Laer.

SF Westenfeld kann mit einem Sieg den Aufstieg klar machen

Und auch Coach Dennis Risse konnte unmittelbar nach dem Erfolg über Laer nicht viel zum Gegner sagen, richtete den Blick viel mehr auf seine Mannschaft. Für Dienstag bat er zum regulären Training, wollte ansonsten das Aufstiegs-Endspiel angehen wie jedes andere Spiel auch.

Die WAZ vor Ort – hier beim Spiel Westenfeld gegen Laer. Alle Spiele der Aufstiegsrunde übertragen wir live. Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

Märkisch-Trainer Serhat Demir sagt: „Westenfeld hat den Vorteil des ersten Sieges. Aber die Konstellation passt gut. Spielen wir Unentschieden, ist Laer schon raus und wir müssen gegen sie am Sonntag mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Aber wir müssen Donnerstag auf jeden Fall einen guten Tag erwischen“, sagt Demir, der seine Zeit bei Märkisch mit dem Aufstieg krönen will (mehr zur Herangehensweise der Hattinger lesen Sie hier).

Bochumer Aufstiegsrelegation: Drittes Spiel wird auf jeden Fall ausgetragen

Übrigens: Auch wenn Westenfeld mit einem Sieg den Aufstieg sichert, wird das Spiel Laer gegen Hattingen am Sonntag auf jeden Fall ausgetragen, um eine Nachrück-Reihenfolge zu bestimmen, da alle anderen A-Ligisten theoretisch noch bis zum 30. Juni darauf verzichten können, ihre Mannschaft für die neue Saison zu melden.

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum