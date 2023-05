Schurig zu Wattenscheid 09: „Man verlässt nicht gleich seine Frau“

Wattenscheid. Der Verteidiger verlängert bei der SG Wattenscheid 09 – egal in welcher Liga. Er will seine Karriere hier beenden und hat auch eine neue Aufgabe.

Die SG Wattenscheid 09 hat den Vertrag mit Marvin Schurig ligenunabhängig verlängert. Der erfahrene Verteidiger (34) bleibt an Bord und bekommt dazu eine neue Rolle – er wird zum spielenden Co-Trainer von Christian Britscho. Britscho und Schurig kennen sich schon aus gemeinsamen Zeiten bei RW Ahlen und arbeiten nun weiter zusammen.

Schurig wird in der Mitteilung des Vereins zitiert: „Ich fühle mich nach wie vor sehr wohl, auch wenn die letzte Saison nicht optimal verlaufen ist. Vergleichen würde ich Wattenscheid mit einer Ehe – Nur weil die letzte Saison nicht gut lief, verlässt man nicht gleich seine Frau. Man sollte eher gemeinsam dran arbeiten.“

Wattenscheid 09: Britscho und Schurig arbeiten eng zusammen

Schurig und Britscho kamen 2020 nach Wattenscheid, Schurig machte seitdem 59 Spiele, viele davon als Kapitän. Auch in der vergangenen Saison führte Schurig die SGW regelmäßig aufs Feld. Er stand in 25 Spielen in der Startelf, verlor aber im Verlauf der Rückrunde seinen Stammplatz.

Deshalb wurde er aber nicht weniger geschätzt: Bereits in den letzten Spielen der vergangenen Saison habe Britscho ihn „immer mal wieder aktiv nach meiner Meinung gefragt“, erklärt Schurig. Das wird nun fest zum Aufgabenprofil gehören, gleichzeitig will er von Britscho lernen. Künftig wolle er außerdem Trainerlizenzen machen. „Wann genau das sein wird mache ich auch von meinem Körper abhängig.“

Sportvorstand Christian Pozo: „Schu hatte mal gesagt, dass er seine Karriere irgendwann bei uns beenden möchte. Wir sind froh, dass er uns als Spieler mindestens ein weiteres Jahr erhalten bleibt und außerdem unser Trainerteam unterstützt.”

