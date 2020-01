Bochum. Da war mehr drin. Teutonia Riemke scheiterte in der Verbandsliga beim Spiel gegen Westfalia Hombruch vor allem an der eigenen Abschlussschwäche.

Schlechte Abschlussquote kostet Teutonia Riemke den Sieg

Diese zwei Zähler hätten den Verbandsliga-Handballern des SV Teutonia Riemke wahrlich gut zu Gesicht gestanden, hätten sie sich mit ihnen auf fünf Punkte von den Abstiegsrängen absetzen können. Nach einem engen Spielverlauf gegen den TuS Westfalia Hombruch mussten sich die Bochumer allerdings mit einer 24:26 (12:12)-Niederlage abfinden. Nach dem Grund dafür musste man jedenfalls nicht lange suchen: 29 Fehlwürfe sprechen da für sich.

Zumal die Mannschaft von Coach Dennis Wahlers nicht gut in die Partie kam. Das 1:0 ging zwar auf das Konto von Riemkes Torben Eberhard, doch in der Folge war die Abwehr der Gäste noch nicht auf der Höhe. Drei Mal gepennt, stand es auf einmal 4:1 (4.) für Hombruch. In den folgenden Minuten zeichnete sich aber bereits ab, dass das Spiel von Fehlern geprägt sein würde. Bei Riemke waren es nicht nur mangelhafte Abschlüsse, sondern auch Torwürfe, die sich die Spieler nicht hätten nehmen dürfen, bei Hombruch waren es ungenaue Anspiele an ihre Kreisläufer oder sonstige Fehlpässe.

Spiel nimmt tristen Verlauf

Riemke schaffte es aber dennoch drei Tore in Folge zu erzielen und keins zu bekommen, so dass sie in der 10. Minute zum 4:4 ausglichen. Von diesem Zeitpunkt an nahm das Spiel seinen eher tristen Verlauf an. Es wechselte zwischen Dortmunder Führung und Gleichstand hin und her, was ganz klar daran lag, dass Hombruch eine weniger überzeugende, aber solide Leistung aufs Parkett brachte, die Riemker hingegen spielerisch sogar die Nase vorn hatten, dafür aber immer wieder ihre Chancen vergaben und TWH-Schlussmann Kevin Humberg zum Mann des Spiel werden ließen.

Im zweiten Durchgang war es schließlich so weit, dass die Bochumer den Spielverlauf unterbrachen. Bastian Olschinka hielt beim Stand von 15:15 (42.) den Strafwurf von Hombruchs Ole Sasse, im Gegenzug erzielte Eberhard von der Marke die 16:15- Führung (42.) für die Teutonia. In den folgenden Minuten, in denen es zwischen Riemker Führung und Gleichstand hin und her wechselte, hatte man das Gefühl, dass der richtige Zeitpunkt gekommen sei, an dem die Wahlers-Sieben den Schalter umlegen und sich einen größeren Vorsprung herausspielen konnte und musste.

Mangelhafte Torausbeute

Es kam anders. Die Riemker leisteten sich Fehlwurf auf Fehlwurf. Zudem fehlte nun die Konsequenz in der Abwehr. Bis zur 56. Minute setze sich Hombruch auf 24:19 ab. Die zweite Luft, die Riemke dann noch mal zu bekommen schien, bescherte ihnen schließlich sogar noch den 23:24-Anschlusstreffer durch David Schiske (59.). Für einen Ausgleichstreffer fehlte dann aber ein erfolgreicher Torwurf, und der blieb, wie zahlreich in den vorherigen 58 Minuten auch, jedoch aus.

Somit war am Ende auch jedem im grünen Riemker Trikot klar, dass sie nur wegen ihrer mangelhaften Torausbeute die Punkte liegen ließen.

Riemke: Erzfeld, Olschinka; Komisarek (3), Schiske (5), Czerkawski, Dworak (1), Eberhard (7/3), Schörmann, Freitag (1), Bartel, Kogel (1), Segatz (3), Kohlenbach (2), Krüger (1)