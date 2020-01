Bochum. Ende Januar findet der Otto-Wüst-Pokal statt, das Bochumer Hallenfußball-Turnier für Traditionsteams. Das Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen.

Schalke und der BVB spielen beim Hallenkick des VfL Bochum

Die 42. Auflage des Otto-Wüst-Pokals steht an. Es ist das Bochumer Hallenturnier für Traditionsmannschaften, und findet am Samstag, 25. Januar statt. Außer dem gastgebenden VfL Bochum werden Borussia Dortmund, FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen teilnehmen, zudem die Traditions-Elf von Borussia Mönchengladbach sowie eine Bochumer Stadtauswahl. Sie wird vom ehemaligen VfL-Profi Frank Benatelli zusammengestellt und betreut.

Gespielt wird im Jeder-gegen-jeden-Modus. Der Anstoß zu ersten Partie erfolgt um 13 Uhr, wenn sich die Schalke und Rot-Weiss Essen zum ersten Revierderby des Tages gegenüberstehen. Der VfL um Teamchef „Ata“ Lameck und Dariusz Wosz greift im Anschluss ins Geschehen ein, mit dem innerstädtischen Duell gegen die Bochumer Auswahl, die aus Ü35-Amateurfußballern des Fußballkreises Bochum besteht.

Tickets kosten einheitlich 5 Euro

Die Eintrittspreise fürs Turnier, das voraussichtlich gegen 18.30 Uhr beendet sein wird, liegen bei einheitlichen 5 Euro. Der Verkauf der Tickets startet ab Montag, 13. Januar in den VfL-Fanshops am Stadioncenter und im Ruhr Park. Aufgrund der überschaubaren Hallenkapazität ist es eher unwahrscheinlich, dass es noch Karten an der Tageskasse gibt. Von daher empfiehlt es sich, den Vorverkauf zu nutzen. Einlass in die Rundsporthalle neben dem Ruhrstadion ist ab 12 Uhr, die Teams werden ab 12.30 Uhr präsentiert.