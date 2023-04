Schalke spielt für Wattenscheid 09 – Schalke als gutes Omen

Wattenscheid. Wattenscheid 09 sieht sich vor dem Spiel bei der U23 des FC Schalke 04 in einer guten Position. Hoffnung macht auch die Form von Torwart Neufeld.

„Mega Paraden!“ und „Klasse!“ – kein alltägliches Lob für die Spieler der SG Wattenscheid 09. Kilian Neufeld bekam das am Samstag nach dem 0:2 gegen den SV Rödinghausen am Eingang zum Spielertunnel zu hören. Der Torwart bedankte sich, lächelte etwas gequält: der Frust saß tief. Aber der Torwart, der bester Wattenscheider war, ist aufgrund seiner starken Form sicher ein Hoffnungsträger für den Endspurt im Abstiegskampf der Regionalliga West. Und in dem sehen sich die Wattenscheider, Ergebnisse ungeachtet, im Aufwind.

„Wir haben versucht, uns körperlich durchzusetzen und mit Herz zu spielen, das hat man auch gesehen“, beurteilte Neufeld den Auftritt gegen Rödinghausen – eine „klare Verbesserung zum Lippstadt-Spiel“ sei das gewesen. Das macht Hoffnung. Genau wie einige Ergebnisse vom Wochenende auf anderen Plätzen.

Schalke II und Borussia Dortmund II spielen für Wattenscheid

Die U23 des FC Schalke 04 besiegte am Sonntag den Wattenscheider Tabellennachbarn RW Ahlen mit 3:1. Borussia Dortmunds U23 gewann schon Samstag 5:0 beim MSV Duisburg. Die Chancen stehen damit weiter gut, dass Wattenscheid 09 in den kommenden fünf Spielen „nur“ drei Punkte mehr holen muss als Ahlen, um ein weiteres Jahr in der Regionalliga West zu spielen. „Wenn wir so weitermachen, haben wir eine realistische Chance“, meinte Sportvorstand Christian Pozo nach dem Rödinghausen-Spiel.

Fünf Spiele, um über den Strich zu springen – gegen die fünf Gegner, gegen die die SGW in der Hinrunde ihre beste Phase hatte. Zehn Punkte holte sie in den Spielen gegen Schalkes U23, Kaan-Marienborn, RW Oberhausen, den 1. FC Düren und Fortuna Düsseldorfs U23. Mit ähnlicher Ausbeute hätte Wattenscheid wohl gute Chancen, drinzubleiben.

Das Hinspiel gegen Schalkes U23 gewann Wattenscheid 09 mit 2:1 – hier jubelt Julian Meier über sein Tor. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Das Schalke-Spiel am kommenden Samstag (12.30 Uhr, Parkstadion) können die Wattenscheider also als gutes Omen sehen, nicht nur weil das Schalker Ergebnis am Sonntag Wattenscheid in die Karten spielte. Sondern auch, weil das Hinspiel gegen S04 einer der besten Wattenscheider Auftritte war.

Torwart Neufeld ist in starker Form für Wattenscheid

Und hinten will Kilian Neufeld seinen Teil dazutun. Der Torwart, der als 18-Jähriger einige U-Länderspiele für Deutschland absolvierte, verhinderte in Lippstadt ein noch höheres Debakel und war nun gegen Rödinghausen der Garant dafür, dass 09 lange auf einen Punkt hoffen durfte. Für den 23-Jährigen ist es eine kuriose Saison: Mitte September nachverpflichtet rückte er direkt als Nummer eins ins Tor. Nach der Winterpause saß Neufeld zunächst hinter Bruno Staudt auf der Bank. Als der in Straelen aus beruflichen Gründen passen musste, nutzte Neufeld seine Chance – und holte sich den Platz im Tor zum zweiten Mal.

„Es macht wieder Spaß zu spielen und ich bin froh, wenn ich der Mannschaft weiterhelfen kann“, sagt Neufeld, der es als Teilerfolg verbuchte, dass es „lange zu Null“ stand. Ein Spiel ohne Gegentor hat er in 14 Einsätzen für Wattenscheid allerdings noch nicht erlebt. Wann klappt das endlich? „Hoffentlich kommt das in den nächsten Spielen – nächste Woche gegen Schalke!“

Stürmer Lerche kommt zurück, Hoffnung auf Kim Sane

Wenn das klappt, hätte die SG Wattenscheid mindestens einen Punkt sicher. Um zu gewinnen, muss aber auch nach vorne mehr passieren als im Spiel gegen Rödinghausen. „Zwei, drei werden nächste Woche wieder dazukommen“, kommentierte Trainer Christian Britscho die vor allem im Angriff schwierige Personalsituation: Dennis Lerche wird nach Gelb-Rot-Sperre zurückkehren.

Bei Kim Sane (Rückenbeschwerden) zeigte der Trend in die richtige Richtung. Berkant Canbulut und Emre Yesilova dagegen hatten noch Probleme und Simon Roscher wird nach seiner tiefen Wunde am Knie noch länger fehlen.

