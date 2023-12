Schafft Bochum die nächste Basketball-Sensation?

Bochum Gegen die Frankfurt Skyliners dürften die Sparkassen Stars eigentlich keine Chance haben - aber genau das spricht wohl für Bochum.

Es ist rein sportlich die schwerste Aufgabe der Saison, die auf die VfL Sparkassen Stars Bochum wartet. Am Samstagabend treten die Bochumer Zweitliga-Basketballer in der Pro A bei Tabellenführer Frankfurt Skyliners an. Die Frankfurter, vor einigen Jahren noch Europapokal-Sieger sind im Sommer abgestiegen und wollen mit aller Macht direkt zurück in die BBL. Es gibt aber einen Trend, der dem Kellerkind aus Bochum Hoffnung macht.

Denn: Frankfurt verlor nach neun Siegen zum Saisonstart die letzten beiden Spiele, ausgerechnet am vergangenen Wochenende peinlich beim bis dato sieglosen Schlusslicht Artland Dragons. „Wir waren einfach zu weich und nicht gut genug“, kommentierte Trainer Daniel Wucherer. Ähnliches ließe sich über die Bochumer Heimniederlage gegen Karlsruhe sagen, allerdings haben sich die Bochumer mit Erfolgen gegen Hagen und Trier den Ruf eines Favoritenschrecks erarbeitet - jedoch jeweils in Heimspielen. Ihre Auswärtsspiele haben die Bochumer bislang ausnahmslos verloren.

Sparkassen Stars haben gegen die Topteams gut verkauft

Geschäftsführer Tobias Steinert meint: „Frankfurt hat bislang eine herausragende Serie hingelegt, aber in ihren letzten beiden Auswärtsspielen haben sie gezeigt, dass sie auch zu schlagen sind. Zu Hause zeigen sie aber meist ein sehr souveränes Gesicht. Es wir gewiss kein einfaches Spiel für uns, auch wenn wir uns gegen Top 3 Teams immer gut verkauft haben.“

Druck haben die Bochumer diesmal nicht, auch wenn die Tabellensituation nicht besonders angenehm ist. Die Frankfurter haben dagegen mit Trier, Phienox Hagen und Jena drei Teams mit nur einem Sieg Rückstand im Nacken: „Frankfurt muss das Spiel unbedingt gewinnen, nachdem sie die letzten beiden Spiele verloren haben. Wir sind der Außenseiter, denn sie sind ein absolutes Top-Team der Liga. Der Druck liegt bei Ihnen, aber vielleicht ist das unsere Chance. Um etwas mitnehmen zu können, werden wir aber eine herausragende Leistung benötigen“ so Headcoach Felix Banobre,

Zumindest die viel besprochene „Energie“ muss in Frankfurt eine andere sein, dann wäre auch eine Niederlage hinnehmbar, um zumindest mit etwas Selbstbewusstsein ins wichtige Kellerduell gegen die Eisbären Bremerhaven am 23. Dezember in der Rundsporthalle zu gehen.

Tip-Off in Frankfurt ist um 18 Uhr, die Partie wird auf sportdeutschland.tv übertragen.

