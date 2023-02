SC Weitmar 45 will sich beim SV Herbede revanchieren

Der SC Weitmar 45 (in schwarz) spielt bereits am Freitag beim SV Herbede.

Bochum. In der Fußball Bezirksliga spielt der SC Weitmar bereits am Freitag beim SV Herbede. Eickholt, Ernst und Dongowski müssen passen.

In der Fußball Bezirksliga steht für den SC Weitmar 45 ein Flutlichtspiel an. Weil die Partie auf Wunsch des SV Herbede vorgezogen wurde, steigt das Aufeinandertreffen bereits am Freitagabend (19.30 Uhr, Am Herbeder Sportplatz).

„Im Hinspiel haben wir recht unglücklich verloren“, sagte Weitmars Coach Tobias Vößing. „Herbede hat uns damals mit viel Engagement und Leidenschaft überrumpelt. Natürlich sind wir nach dem 3:4 im Hinspiel auf eine Revanche aus.“

Verzichten müssen die Weitmarer auf Felix Eickholt, Florian Ernst und Luca Dongowski.

