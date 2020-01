RW Stiepel düpiert FC Altenbochum – Weitmar 45 in guter Form

Erste Testspielniederlage für den Bezirksligisten FC Altenbochum. Nach bisher zwei Erfolgen in der Vorbereitung fing sich die Mannschaft von FCA-Coach Frank Rinklake nun gegen den A-Ligisten RW Stiepel die erste Pleite ein (3:5).

„Wir sind mit viel Tempo gestartet und lagen dann auch verdient in Führung“, berichtete der Sportliche Leiter des FCA, Marcus Ritter, dessen Team bereits nach knapp über einer Viertelstunde dank der Treffer von Ahmad Sahawi und Ivo Kleinschwärzer mit 2:0 in Front lag. Erst nach einer halben Stunde ließ der FCA nach, und es öffneten sich folgerichtig auch Lücken in der Defensive des Bezirksligisten.

Stiepel nutzte die Nachlässigkeiten gekonnt aus, verkürzte bis zur Pause auf 2:3 und drehte das Spiel im zweiten Durchgang schließlich mit drei weiteren Treffern. „Stiepel hat es sehr gut gemacht. Der Sieg ist nicht unverdient“, resümierte Ritter.

Weitmar bezwingt mit Firtinaspor den nächsten Landesligisten

Weitmar marschiert weiter. Nach dem beeindruckenden 5:0-Sieg über Landesligist Wanne 11 vor einer Woche gelang nun ein weiterer Erfolg gegen ein ranghöheres Team: Gegen den Herner Landesligisten Firtinaspor triumphierte das Team von SC-Trainer Axel Sundermann mit 3:2 (2:0).

„Das war ein extrem gutes Spiel meiner Jungs. Wir hätten es auch noch klarer gestalten können“, erklärte Sundermann. Sein Team begann sehr dominant und lag dank des Doppelpacks von Lucca Scheuren (21./36.) bereits zur Pause mit 2:0 vorne.

Und auch im zweiten Durchgang blieb Weitmar vorerst das spielbestimmende Team: Nur wenige Minuten nach der Pause erhöhte Maximilian Schreier auf 3:0. Erst in den letzten 30 Minuten, in denen Weitmar wegen einer Verletzung von Paul Vitt in Unterzahl agieren musste, wurden die Herner wieder gefährlich und verkürzten so auf 2:3. Dabei blieb es.