Ruhr Games in Bochum: Alle Infos, alle Fotos, alle Berichte

Bochum. Die vierte Edition der Ruhr Games findet rund um das Ruhrstadion in Bochum statt – in einer digitalen Sonderedition. Alles rund um das Event.

Los geht’s bei den Ruhr Games in Bochum. Vier Tage, 16 Wettbewerbe, rund 4000 Sportlerinnen und Sportler und sogar 500 Zuschauer pro Tag. Die WAZ ist bei der digitale Sonderedition der Veranstaltung im Ruhrstadion vor Ort und berichtet über das Wichtigste auf und neben den Sportplätzen.

Für viele Athleten ist es der erste Wettkampf seit Monaten, andere wollen sich für Deutsche Meisterschaften qualifizieren. Eine DM findet sogar im Rahmen der Ruhr Games statt: Die Speedkletterer kämpfen um die Krone. Und auch die allererste Europameisterschaft im BMX Flatland steht bei den Ruhr Games an. Wir bleiben am Ball, am Schläger, an der Matte, im Sand...

