Rote Karte als Knackpunkt: Teutonia dreht Topspiel gegen SVH

Bochum. Der Tabellenführer der Kreisliga A1 Bochum SV Höntrop kassiert die erste Pleite bei Teutonia Ehrenfeld. Platzverweise machen den Unterschied.

Die Serie ist gerissen. Im siebten Saisonspiel der Kreisliga A1 Bochum kassierte Spitzenreiter SV Höntrop die erste Niederlage und ließ damit erstmals in dieser Spielzeit Punkte liegen. Gegen Teutonia Ehrenfeld unterlagen die Wattenscheider mit 1:2. Dabei lief aus Sicht der Gäste eine Stunde lang alles nach Plan.

Nach einer kampfbetonten, aber wenig ansehnlichen ersten Halbzeit, an deren Ende mehr Verwarnungen als Torchancen zu Buche standen, nutzte Höntrop die erste nennenswerte Chance der zweiten Hälfte. Jan Geißler, am langen Pfosten völlig unbedrängt, nickte ohne große Mühe zur Führung der Gäste ein (61.).

Lange währte Höntrops Freude jedoch nicht, denn nur wenige Minuten später brachten sich die Rothosen selbst ins Hintertreffen. Schlussmann Gerdis Hoxha war aus seinem Kasten geeilt, hatte dabei aber die Strafraumbegrenzung außer Acht gelassen und klärte außerhalb des Sechzehners per Hand – Rot. Die Partie wurde nun hitziger, für Höntrop kam es gute zehn Minuten später noch dicker.

SV Höntrop sieht den zweiten Platzverweis

Junior Camara wurde an der Seitenlinie von seinem Gegenspieler zu Boden gerissen, was Schiedsrichter Tobias Schulz mit einem Freistoß zugunsten der Gäste ahndete. Schulz sah jedoch auch ein vermeintliches Nachtreten des Gefoulten und verwies den bereits gelb-verwarnten Camara des Platzes. Teutonia, fortan mit zwei Mann mehr, drängte auf den Ausgleich und belohnte sich wenig später in Person ihres rechtzeitig genesenen Kapitäns Silvio Impellizzeri (83.). Ein Punkt reichte den Teutonen gegen zunehmend müder werdende Höntroper jedoch nicht.

Alles reingeworfen: Teutonia Ehrenfeld und SV Höntrop lieferten sich ein spannendes Spitzenspiel. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Frederick Raymond wusste die sich bietenden Lücken zu nutzen und verwandelte in der 88. Spielminute nach mustergültiger Flanke von Andreas Pahl freistehend per Kopf zum Sieg für Ehrenfeld.

„Die Szene unseres Torwarts war natürlich sehr sehr unglücklich und Teutonia ist dann eine Mannschaft, die clever genug ist, die Überzahl sinnvoll auszuspielen“, resümierte Höntrops Trainer Alexander Schreier, der seiner Mannschaft dennoch keinen Vorwurf machen wollte: „Ein Riesenkompliment an die Mannschaft, wie sie in zweifacher Unterzahl gekämpft hat. In der ein oder anderen Seite müssen die Jungs lernen, cooler zu bleiben, aber das ist ein Prozess, aus dem wir gestärkt rausgehen müssen.“

Ehrenfeld liegt in Schlagweite auf Rang drei

Borislav Vasic, der Spieler-Trainer Ingo Freitag in dessen Abwesenheit an der Seitenlinie vertrat, sah den Schlüssel zum Erfolg in der Geduld seiner Mannschaftskollegen: „Klar muss man ehrlicherweise zugeben, dass die zwei Platzverweise spielentscheidend waren, aber in so einer Situation, in der es hitzig wird, ist es auch eine Herausforderung geduldig zu bleiben und nicht blind auf das Tor zu spielen, von daher war der Sieg unterm Strich dennoch verdient.“

Höntrop bleibt trotz der Niederlage Tabellenführer. Aufgrund des besseren Torverhältnisses liegt der SV weiter vor den inzwischen punktgleichen Neuruhrortern. Ehrenfeld liegt in unmittelbarer Reichweite des Spitzenduos auf Rang drei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum