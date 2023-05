Fußball Kreisliga Riesenjubel, Dank an Leithe: So feiert FC Neuruhrort den ersehnten Aufstieg

Wattenscheid. Kapitän Kaiser schießt den FC Neuruhrort Richtung Bezirksliga, dann folgen lange Minuten. Am Ende einer harten Saison steht eine große Party.

Das Getränk in der einen Hand, das Handy in der anderen – und dann warten. Es waren zähe Minuten beim FC Neuruhrort. Dann ein Schrei – „Schluss!“ – und es brach der Jubel um 17.09 Uhr los. „Campeones, Campeones“, Bierdusche, „Der Zug hat keine Bremse“: Der FCN ist nach sechs Jahren zurück in der Bezirksliga, ist einen Spieltag vor Ende der Saison nicht mehr von der Kreisliga-Spitze zu verdrängen. Dafür sorgte Rot-Weiß Leithe, der mit dem 2:2 bei Verfolger RW Stiepel entscheidende Schützenhilfe leistete.