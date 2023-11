Riemker Krankheitswelle: Teutonia trotz 43 Gegentoren stolz

Bochum. Knüppeldick erwischte es Teutonia Riemke, fast alle waren krank. Der Trainer ärgerte sich über den Gegner Volmetal – und lobte A-Jugendliche.

Aufgrund von massiven Personalproblemen wollte Riemke-Trainer Dennis Wahlers, dem nur vier gesunde Spieler zur Verfügung standen, das Heimspiel gegen den TUS Volmetal II verlegen. Doch die Gäste, verortet im oberen Drittel der Tabelle, lehnten den Wunsch der Bochumer ab. So musste Dennis Wahlers seinen Kader im Vergleich zum 39:21-Heimsieg gegen den HSV Herbede fast auf jeder Position umstellen. Auch Torhüter Lars Wittlinger fiel aus und wurde von Oscar Melcher vertreten. Letztlich sahen die Zuschauer 79 Tore bei der 36:43-Pleite.

Gutem Start folgt der fast logische Einbruch bei Riemke

Die Bochumer trotzen allen Widrigkeiten und erwischten auf der heimischen Platte in der „Heinrich-Böll-Hölle“ einen guten Start. In der 13. Minute führten die Grün-Weißen mit vier Toren Differenz (7:3), doch brachen danach ein. Volmetal hatte leichtes Spiel mit sichtlich erschöpften Bochumern, drehte die Partie und ging mit einer 18:15-Führung in die Halbzeit.

Trainer Dennis Wahlers war stolz auf seine stark ersatzgeschwächte Mannschaft vom (SV Teutonia Riemke. Foto: Christof Koepsel / FUNKE Foto Services

In der zweiten Hälfte warf der SVT mit 21 Treffern sogar mehr als in der ersten Hälfte, doch im Abwehrverbund fehlte der Zugriff. Die routinierte Mannschaft aus Volmetal wusste das zu nutzen und traf gleich 28-mal ins Herz der Bochumer. Am Ende setzte es für die bis zum Ende tapfer kämpfenden Bochumer eine bittere 26:43-Heimpleite.

Debüt für A-Jugendliche: Lob von Riemkes Trainer Wahlers

„Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Wir wollten das Spiel verlegen, im Laufe der Woche häuften sich die Krankmeldungen, mir standen vier vollständig gesunde Spieler zur Verfügung. Doch Volmetal hat eine Verlegung abgelehnt“, berichtete Riemke-Trainer Dennis Wahlers. „Also mussten alle kranken, die halbwegs spielen konnten und vier A-Jugendliche ran. Die A-Jugendlichen haben für ihr teilweise erstes Seniorenspiel einen tollen Job gemacht.“

Trotz starker Anfangsphase brachen die Riemker zum Ende der ersten Hälfte ein, was vorher aufgrund des dünnen Kaders zu erwarten war. Dennoch gab sich der SVT bis zum Ende der Partie nicht auf und ließ sich nicht abschlachten. „Nach 15 bis 20 Minuten waren die Kräfte bei den meisten dann am Ende. Da hat so eine routinierte Truppe wie Volmetal, wo fast der gesamte ehemalige Drittliga-Kader rum läuft, leichtes Spiel.“

Gegen Lössel sollen die Spieler wieder fit sein

Am kommenden Samstag (18.15 Uhr) gastiert Teutonia Riemke beim Tabellenelften TV Lössel. Dort wollen die Bochumer wieder punkten und das Volmetal-Spiel vergessen machen. „Gegen Lössel sind hoffentlich alle wieder fit“, blickt Dennis Wahlers hoffnungsvoll voraus.

SV Teutonia Bochum-Riemke - TuS Volmetal 1887 36:43

So haben sie gespielt:

Riemke: Melcher, Lademann (1), Homscheid (5/2), Meyer (4), Segatz (10), Müther (2), Kogel, Von Behr, Eberhard (2), Rinus, Boebber (3), Grulich, Kohlenbach (6/1), Klapper (2)

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum